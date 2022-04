Ex-Frankfurt-Star "heißer" Kandidat als Lewy-Nachfolger

unknown

Sébastien Haller (li.) wird beim FC Bayern gehandelt

Auf der Suche nach einem Nachfolger für Robert Lewandowski, falls dieser den deutschen Fußball-Rekordmeister im Sommer verlassen sollte, hat der FC Bayern offenbar einen früheren Star von Eintracht Frankfurt in den Fokus genommen.

Noch immer ist die langfristige Zukunft von Robert Lewandowski beim FC Bayern ungeklärt, ein Abschied im Sommer scheint trotz aller Bekundungen weiter möglich. Wenig verwunderlich also, dass sich die Verantwortlichen bereits nach geeignetem Ersatz für den Weltfußballer umschauen.

Dabei ist der frischgebackene Meister offenbar auf Sébastien Haller aufmerksam geworden. Der frühere Angreifer von Eintracht Frankfurt gilt nach Informationen "Bild" sogar als "ganz heißer" Kandidat.

FC Bayern in Kontakt mit Sébastien Hallers Berater?

Demnach haben die Bayern-Bosse bereits beim Berater des 27-Jährigen angeklopft, der von 2017 bis 2019 für die Hessen auf Torejagd (33 Treffer und 19 Vorlagen in 77 Spielen) ging, bevor er für 50 Millionen Euro zu West Ham United transferiert wurde.

Seit Anfang 2021 läuft Haller für Ajax Amsterdam auf, wo ihm bislang 46 Tore und 16 Assists in 62 Spielen gelangen.

Der ehemalige SGE-Offensivmann machte in dieser Saison vor allem im Europapokal von sich reden, traf in seiner ersten Champions-League-Saison sensationelle elf Mal in acht Einsätzen.

Laut "Bild" bringt der Ivorer alles mit, was die Münchner für die Schlüsselposition im Angriffszentrum suchen: die passende Statur (1,90 Meter) und Spielanlage. Außerdem kennt Haller die Bundesliga aus seiner Frankfurter Zeit schon bestens.

Auch BVB, FC Liverpool und Co. interessiert?

Und auch die Ablöse des noch bis 2025 an Ajax gebundenen Stürmers dürfte bezahlbar sein. Spekuliert wird über eine Summe von etwa 40 Millionen Euro.

Gleiches gilt für die Gehaltswünsche Hallers. In Amsterdam soll er geschätzte vier Millionen Euro im Jahr verdienen. Der FC Bayern könnte ihm locker das Doppelte zahlen. Zum Vergleich: Lewandowski soll derzeit bis zu 25 Millionen Euro jährlich kassieren.

Neben dem deutschen Rekordchampion gilt allerdings auch der BVB als Interessent für Haller. Zudem wird er nach einem Bericht von "Don Balon" bei Inter Mailand sowie beim FC Liverpool gehandelt.