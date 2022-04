"Dossier der Schande": Rangnick-Abrechnung mit United-Stars

IMAGO/David Klein

Ralf Rangnick will Manchester United umkrempeln

Ganz im Stile von Jürgen Klinsmann bei Hertha BSC soll Interimscoach Ralf Rangnick offenbar eine Liste mit detaillierten Bewertungen zu jedem Spieler von Manchester United anlegen. Das Zeugnis soll dem neuen Teammanager Erik ten Hag helfen - und sorgt bereits vorab für viel Wirbel.

Auf Ralf Rangnick wartet bei Manchester United noch jede Menge Arbeit. Nicht nur, weil er die Red Devils noch zu einem versöhnlichen Saisonabschluss führen soll.

Nach Informationen des "Mirror" erwarten die Klub-Bosse vom früheren Cheftrainer des FC Schalke 04 zum Abschluss seiner Interimstätigkeit eine ausführliche Übersicht über die Leistungsfähigkeit des Kaders - ähnlich also, wie sie Jürgen Klinsmann während seiner Tätigkeit bei Hertha BSC zwischen November 2019 und Februar 2020 anfertigte.

Klinsmanns brisante Abrechnung, in der er teils vernichtende Urteile über die Hertha-Stars fällte, fand via "Sport Bild" nach seinem Rücktritt den Weg in die Öffentlichkeit.

Stars von Manchester United "qualitätslos und zu mächtig"

Und auch Rangnicks erste Einschätzungen sind nun durchgesickert. Laut "Mirror" habe der 63-Jährige in privaten Gesprächen mit den United-Verantwortlichen bereits über die "egoistischen, aufgeblasenen" Spieler geschimpft. Diese seien teils "qualitätslos und zu mächtig", so Rangnicks Ansicht.

Insgesamt fehle einigen Stars die Professionalität. Auch die mangelnde Geschwindigkeit im Vergleich zur Konkurrenz sei für Rangnick ein großes Thema, so das Blatt.

Insbesondere die Defensive soll von Rangnick die volle Breitseite bekommen haben. Victor Lindelöf, Eric Bailly, Phil Jones und Aaron Wan-Bissaka fehle die Qualität. Auch Harry Maguire kommt wohl nur deshalb etwas besser weg, weil der Klub einst satte 87 Millionen Euro Ablöse für ihn auf den Tisch legte.

Ex-BVB-Profi Jadon Sancho ebenfalls in der Kritik

Auch vom früheren BVB-Star Jadon Sancho kam nach Rangnicks Ansicht zu wenig. Gleiches gilt laut dem Bericht für Marcus Rashford. Ten Hag müsse mehr aus den beiden Offensivstars herausholen, zudem brauche es noch einen weiteren Angreifer, obwohl Cristiano Ronaldo wettbewerbsübergreifend immerhin 22 Saisontore erzielte, so Rangnick.

Den United-Bossen habe der Noch-Teammanager zudem mitgeteilt, dass der frühere United-Star Gery Neville mit seiner Analyse, dass die Mannschaft "kaputt" sei, genau richtig liege.

Ten Hag erwarte unter dem Strich ein "Dossier der Schande" seines Vorgängers, schreibt der "Mirror".