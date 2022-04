Nagelsmann verspricht: "Es wird besser"

IMAGO/Ulrich Wagner

Will mehr Titel mit dem FC Bayern: Julian Nagelsmann

Für Trainer Julian Nagelsmann und die Stars des FC Bayern gab es drei Tage nach dem Gewinn der deutschen Fußball-Meisterschaft eine Ehrung der besonderen Art.

Beim ersten Training am Dienstag an der Säbener Straße bildeten Nachwuchsspieler des deutschen Rekordmeisters ein Spalier für die Mannschaft.

Vorstandschef Oliver Kahn und zahlreiche Mitarbeiter feierten Manuel Neuer und Co. von den Bürofenstern aus: Sie klatschten und schwenkten Bayern-Fahnen.

Nagelsmann bedankte sich im strömenden Regen bei allen per Megafon. Dabei sagte er auch: "Nächstes Jahr wird es besser, versprochen."

Die Bayern hatten am Samstag durch ein 3:1 gegen Dauerrivale Borussia Dortmund vorzeitig die zehnte deutsche Meisterschaft in Serie gewonnen. In der Champions League waren die ambitionierten Münchner jedoch bereits im Viertelfinale gescheitert. Im DFB-Pokal hatte sich der FC Bayern sogar schon in der zweiten Runde blamiert.