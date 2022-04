Bedient sich der FC Schalke beim FC Heidenheim?

IMAGO/H. Langer

Tobias Mohr soll das Interesse des FC Schalke geweckt haben

Auf der Suche nach Verstärkungen für die kommende Saison ist der FC Schalke angeblich bei Liga-Konkurrenz FC Heidenheim fündig geworden.

Wie die "Bild" berichtet, sind die Königsblauen an einer Verpflichtung von Flügelspieler Tobias Mohr interessiert. Der 26-jährige Linksaußen stehe bei Sportvorstand Peter Knäbel und Sportdirektor Rouven Schröder "auf dem Zettel", berichtet das Blatt.

Zwei Aspekte sollen besonders für Mohr sprechen: seine sportlichen Qualitäten und sein Preis. Mit sieben Toren und fünf Vorlagen ist gebürtige Aachener der erfolgreichste Heidenheimer Scorer in dieser Saison. Zudem stand er in allen 32 Pflichtspielern der laufenden Spielzeit auf dem Platz, 31 Mal davon in der Startelf.

Da Mohrs Vertrag beim FCH bereits im Sommer 2023 ausläuft, erhoffen sich die Schalker Verantwortlichen gleichzeitig ein Schnäppchen. Wie viel genau sie für den Linksaußen ausgeben können bzw. müssten, ist nicht klar. Die "RuhrNachrichten" schreiben aber von einer "Preiskategorie, die Schalke bezahlen könnte".

Transfer des FC Schalke wird "bald über die Bühne gehen"

Laut "Bild" sind die Scouts der Schalker davon überzeugt, dass Mohr sich auch in der Bundesliga durchsetzen könnte. Als aktueller Tabellenzweiter der 2. Bundesliga haben die Knappen drei Spieltage vor Schluss gute Chancen auf die Rückkehr ins Oberhaus.

Da Mohr optimal ins königsblaue Beuteschema passe, werde der Transfer "wohl bald über die Bühne gehen", berichten die "RuhrNachrichten", deren Quellen das Gerücht auf Nachfrage zumindest nicht dementierten.

Mohr schnürt seit Januar 2020 die Schuhe für den 1. FC Heidenheim, nachdem er zuvor eineinhalb Jahre für die SpVgg Greuther Fürth auflief. Vor seinem Engagement bei den Kleeblättern durchlief er die Jugendabteilungen von Alemannia Aachen und schaffte dort im Sommer 2014 den Sprung in den Kader der ersten Mannschaft.