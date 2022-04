Kohler klar: BVB-Anspruch muss die Meisterschaft sein

Eduard Bopp via www.imago-images.de

Jürgen Kohler gewann mit dem BVB einst die Champions League

Mit dem zehnten Meistertitel in Folge hat der FC Bayern weiter an seinem Bundesliga-Rekord geschraubt. Nie zuvor hatte es im deutschen Fußball-Oberhaus eine derart große Dominanz eines Klubs gegeben. Dass diese Vorherrschaft der Münchner endlich mal wieder bröckelt, wünschen sich nicht nur die Anhänger des BVB, der in dieser Zeit sechsmal Vizemeister wurde.

"Es wäre erschreckend, wenn die Bayern-Dominanz so weitergehen würde", stellte Jürgen Kohler, Ex-Profi sowohl beim FC Bayern als auch bei Borussia Dortmund, in der "Sport Bild" unumwunden fest.

Nach Aussage des 56-Jährigen gibt es aber gleich mehrere Anzeichen dafür, die ein mögliches Ende der Bayern-Dominanz nach dieser Saison bedeuten könnten: "Es spricht jetzt schon viel dafür, dass sich die Dinge in der nächsten Saison neu mischen. [...] Bayern hat in der Defensive Probleme bekommen. Dann weiß man nicht, ob Lewandowski und Gnabry bleiben", zählte Kohler zwei Faktoren auf, die ab 2022/2023 gegen den Rekordmeister sprechen könnten.

Außerdem lobte der Weltmeister von 1990 den BVB für seine Personalpolitik und die Verpflichtungen der beiden Nationalspieler Niklas Süle und Nico Schlotterbeck - sofern der Schlotterbeck-Transfer aus Freiburg auch endgültig finalisiert wird.

BVB-Ikone Kohler hofft auf "Meisterkampf wie in England"

"Mit Süle und Schlotterbeck in der Innenverteidigung muss es der Anspruch des BVB sein, Meister zu werden – auch wenn beide allein noch nicht den Unterschied ausmachen und der BVB-Umbau mit ihnen noch längst nicht fertig ist", führte Kohler aus, der in den 1990er-Jahren selbst als einer der besten Manndecker der Welt galt.

Nachdem Borussia Dortmund, mit dem Kohler einst zwei Deutsche Meisterschaften sowie einen Champions-League-Titel bejubelte, in dieser Saison mit zwölf Punkten Rückstand derzeit wieder überdeutlich distanziert wurde, wünscht sich der Ex-Nationalspieler für die Zukunft endlich wieder Hochspannung im Titelrennen. "Ich hoffe auf einen Meisterkampf wie in England", so Kohler.