"Zerreißt das Taktikhandbuch und gebt uns mehr davon"

IMAGO/Sebastian Frej

Karim Benzema (M.) hielt Real Madrid im Halbfinale gegen Manchester City mit seinem Doppelpack am Leben

Das Halbfinal-Hinspiel der Champions League zwischen Manchester City und Real Madrid (4:3) hat allen Erwartungen standgehalten. Nach dem Offensivspektakel war auch die internationale Presse aus dem Häuschen. Eine Übersicht:

Deutschland

kicker: "Frecher Benzema hält Madrid im Rennen - Sieben-Tore-Spektakel: ManCity schlägt Real im Halbfinal-Hinspiel. Ein wahres Fußballfest war das Hinspiel des Champions-League-Halbfinals zwischen Manchester City und Real Madrid - mit dem besseren Ende für die Hausherren. Beim 4:3 wurden Highlights en masse geboten."

Bild: "Was für ein herrliches Spiel! Doppelter Benzema ärgert Blitztor-Pep. Waaasss für ein Spektakel. Ein Spiel wie ein guter Box-Kampf! 4:3 in der Champions League zwischen Manchester City und Real Madrid."

RTL: "City vs. Real haut vom Hocker - Eine Spektakel-Show zum Verlieben. Ein Spiel für die Geschichtsbücher: Selten hat ein Champions-League-Halbfinale so mitgerissen wie das spektakuläre 4:3 von Manchester City gegen Real Madrid. Das Duell der beiden europäischen Top-Teams lieferte alles, was es für eine magische Fußball-Nacht braucht und liefert den Beweis: So schön kann Champions League sein."

ntv: "City beschenkt Real in wilder Sieben-Tore-Show. Für Fans von solider Defensivarbeit ist das Halbfinal-Hinspiel zwischen Manchester City und Real Madrid ein Albtraum. Die Citizens verpassen es im eigenen Stadion, einen großen Schritt in Richtung Champions-League-Finale zu machen. Karim Benzema sorgt dafür, dass Real seine Chancen wahrt."

England

The Sun: "Verrückte Welt! Grandioses City gewinnt Spiel, das sofort zum Klassiker wird - aber späte Benzema-Brillanz gibt Spaniern die Final-Hoffnungen. Zerreißt das Taktikhandbuch, schmeißt das Whiteboard runter, schmeißt den Laptop mit den Datenanalysen weg - und gebt uns einfach mehr davon, bitte."

Mirror: "Elektrisierendes Etihad! Man City schlägt Real Madrid in Sieben-Tore-Champions-League-Thriller trotz nächster Benzema-Magie"

BBC: "Manchester City wird mit einem hauchdünnen Vorsprung im Halbfinale der Champions League ins Bernabeu-Stadion reisen, nachdem das Hinspiel im Etihad-Stadion gegen Real Madrid mit sieben Toren gewonnen wurde. City zeigte eine großartige Leistung und stürmte über weite Strecken auf das Tor von Real, doch die Mannschaft von Carlo Ancelotti konnte sich immer wieder aufrappeln und so die Chance auf einen weiteren Finaleinzug wahren."

Daily Mail: "Manchester City gewinnt Sieben-Tore-Thriller gegen Real Madrid im Halbfinale der Champions League - wobei Karim Benzemas mutiger Panenka das Duell vor dem Rückspiel offen hält"

The Guardian: "Foden glänzt auf großer Bühne, doch Real Madrid gibt sich nicht geschlagen. Manchester City hätte die Gäste schon in der ersten Stunde in die Knie zwingen können, doch Karim Benzemas Panenka sorgt für die Rückkehr ins Bernabéu."

Spanien

AS: "Niemand tötet Madrid! Madrid im unsterblichen Modus bringt das Duell lebendig nach Hause nach einer großartigen Begegnung und ohne Abwehr. City entfesselt im Angriff und zerbrechlich im Rücken.

Marca: "Benzema hält Madrid am Leben. Zwei Tore von Karim und ein weiteres, großartiges von Vinicius halten die Chance aufs Weiterkommen offen, nachdem City zweimal mit zwei Toren in Führung gelegen hatte. Horrorabend für die Defensive von Ancelottis Mannschaft."

Mundo Deportivo: "City begnadigt Real Madrid, das Manchester lebend verlässt. Real Madrid hat in der Champions League wieder einmal ein Wunder vollbracht. Manchester City hätte Real besiegen können, doch im Bernabéu wird es ausreichen, nur zu einen Treffer aufzuholen. Real Madrid hat ein schlechtes Spiel abgeliefert, aber sie kommen lebend aus Manchester heraus, und das ist es, was Ancelotti sich für dieses erste Halbfinale gewünscht hat."

El País: "City holt sich den Vorteil in einem rasanten Spiel gegen Madrid. Das spanische Team, König des Wettbewerbs, wurde hält sich dank eines riesigen Benzema und verliert nur knapp."

Sport: "Madrid tut es wieder und verlässt das Etihad mehr als lebend."