Daran hängt der Modeste-Verbleib beim 1. FC Köln

Anthony Modeste könnte den 1. FC Köln nach Saisonende verlassen

Drei Spiele lang hat der 1. FC Köln in der Fußball-Bundesliga noch Zeit, um sich nach 2017 wieder für den Europapokal zu qualifizieren. Selbst die Champions League ist rechnerisch noch drin für die Domstädter. Nach diesen drei Partien soll endlich auch die womöglich wichtigste Personalentscheidung in Köln getroffen werden: Wie geht es weiter mit Anthony Modeste?

Klar ist, dass Kölns Erfolgscoach Steffen Baumgart nur allzu gerne weiter mit seiner französischen Tormaschine zusammenarbeiten will. Wie die "Sport Bild" jetzt vorrechnete, hat Modeste schon elfmal in dieser Saison zu einer Kölner Führung getroffen. Damit liegt der 34-Jährige in diesem Ranking sogar vor Bayerns Weltfußballer Robert Lewandowski (zehn Führungstore für die Münchner) auf Platz eins.

Baumgart will weiter mit Modeste in der Sturmspitze aufspielen, hat er dem Mittelstürmer doch zu ganz neuen Qualitäten hinsichtlich Balance und Vielseitigkeit verholfen. Unter dem 50-Jährigen arbeitet Modeste auch defensiv mehr mit, hat einen Aktionsradius im Kölner Spiel wie zu seinen allerbesten Zeiten und hat dabei von seiner Torgefahr nichts eingebüßt.

Wie es in dem Fachmagazin weiter heißt, soll sich erst nach den finalen drei Liga-Spielen gegen Augsburg (A), Wolfsburg (H) und Stuttgart (A) entscheiden, wie es bei Anthony Modeste genau weitergeht.

Modeste traf 17 Mal für den 1. FC Köln

Bekanntlich läuft das Arbeitspapier des 17-fachen Torschützen in dieser Saison noch bis 2023. Allerdings hat der Torjäger ein extrem lukratives Angebot aus Saudi-Arabien auf dem Tisch liegen, welches ihm ein Jahreseinkommen von sechs Millionen Euro netto pro Jahr garantieren würde.

Eine klare Tendenz war bis zuletzt noch nicht abzusehen. Sollte es mit dem 1. FC Köln tatsächlich in Richtung Europa gehen, könnte das die Wahrscheinlichkeit auf einen Modeste-Verbleib aber noch einmal deutlich erhöhen.

In der jüngeren Vergangenheit hatte der Stürmer-Star selbst durchblicken lassen, noch nicht an ein Karriereende zu denken. "Zwei, drei Jahre" sieht sich Modeste noch aktiv als Fußball-Profi. Ob in der Bundesliga, oder auf der arabischen Halbinsel, entscheidet sich allerdings erst frühestens im Mai.