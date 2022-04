Klopp will ins Finale! Wo wird Liverpool im TV übertragen?

IMAGO/Mike Egerton

Jürgen Klopp trifft mit dem FC Liverpool auf den FC Villarreal

Die Champions League ist in ihre ganz heiße Phase gestartet. Mit Manchester City vs. Real Madrid und FC Liverpool vs. FC Villarreal sind die beiden Halbfinals in vollem Gange. Der FC Liverpool unter dem deutschen Teammanager träumt dabei vom nächsten Titel in der Königsklasse nach 2019. Wo wird das Duell der Reds mit den Bezwingern des FC Bayern live im TV und Stream übertragen?

Pünktlich im Frühling befindet sich der FC Liverpool in absoluter Topform. In der englischen Premier League rangieren die Reds mit nur einem Zähler Rückstand auf ManCity auf Platz zwei der Tabelle, haben sich im FA-Cup gegen das Starensemble von Pep Guardiola zudem mit 3:2 im Halbfinale durchgesetzt.

Auch in der Champions League liegt die Mannschaft von Teammanager Jürgen Klopp voll auf Kurs. Inter Mailand und Benfica wurden bereits aus dem Weg geräumt. Jetzt stellt sich der FC Villarreal in den Weg des 19-maligen englischen Meisters. Das Gelbe U-Boot besiegte im Viertelfinale immerhin den FC Bayern und gilt als ernstzunehmender Kontrahent auf dem Weg ins CL-Endspiel am 28. Mai in Paris.

Das Hinspiel an der legendären Anfield Road wird am Mittwochabend um 21 Uhr angepfiffen. Wo wird die Partie übertragen?

Hier läuft FC Liverpool vs. FC Villarreal live im TV und Stream

27. April, ab 21:00 Uhr: FC Liverpool vs. FC Villarreal - live und exklusiv bei DAZN

Kommentiert wird die Partie von Marco Hagemann, Ralph Gunesch ist als Experte im Einsatz.

Einen ausführlichen Live-Ticker zum Hinspiel FC Liverpool gegen FC Villarreal gibt es wie gewohnt auf sport.de. Übrigens: Das Rückspiel in Villarreal findet bereits sechs Tage später am 3. Mai in Villarreal statt.

Die voraussichtliche Aufstellungen:

FC Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, van Dijk, Konaté, Robertson - J. Henderson, Fabinho, Thiago - Salah, Diogo Jota, Mané

FC Villarreal: Rulli - Foyth, Raul Albiol, Pau, Estupinan - Capoue, Parejo, Coquelin - Lo Celso, Gerard, Danjuma