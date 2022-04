Wo werden Eintracht und RB Leipzig live im TV übertragen?

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Boia Gabriel

Filip Kostic will mit Eintracht Frankfurt in das Endspiel der Europa League

Der Traum von einem deutsch-deutschen Endspiel in der Europa League lebt! Nach der historischen 3:2-Auswärtsgala von Eintracht Frankfurt beim FC Barcelona steht die SGE ebenso im Halbfinale des Wettbewerbs wie RB Leipzig, der mittlerweile als heißester Anwärter auf den Titel gilt. Wo werden die Halbfinals West Ham United vs. Eintracht Frankfurt und RB Leipzig vs. Rangers FC live im TV übertragen?

Eintracht Frankfurt träumt vom ersten internationalen Titelgewinn seit dem Triumph im UEFA-Pokal, dem Vorgängerwettbewerb der heutigen UEFA Europa League, im Jahr 1980.

Real Betis und der FC Barcelona wurden von den Hessen schon aus dem Weg geräumt. Jetzt soll mit West Ham United der nächste Kontrahent bezwungen werden, der auf dem Papier als Favorit gegen die Eintracht gehandelt wird.

Etwas anders stellt sich die Rollenverteilung beim zweiten Halbfinale mit deutscher Beteiligung dar. RB Leipzig gilt als womöglich formstärkste Mannschaft derzeit in der Bundesliga, hat in der Rückrunde genauso viele Punkte gesammelt wie der FC Bayern. Jetzt treffen die Roten Bullen im Semifinale der Europa League auf die Rangers aus Glasgow.

Vorsicht ist hierbei unbedingt geboten, schalteten die Schotten doch bereits unter anderem den BVB aus dem Wettbewerb aus.

Beide Hinspiele der Halbfinals werden am Donnerstagabend um 21 Uhr angepfiffen. Wo sind die Partien im TV zu sehen?

Hier läuft die Europa League mit Eintracht Frankfurt und RB Leipzig live im TV und Stream

28. April, ab 21:00 Uhr: West Ham United vs. Eintracht Frankfurt - live und exklusiv bei RTL, live im kostenpflichtigen Stream bei RTL+

live im kostenpflichtigen Stream bei 28. April, ab 21:00 Uhr: RB Leipzig vs. Rangers FC - live und exklusiv im kostenpflichtigen Stream bei RTL+

Einen ausführlichen Live-Ticker zu beiden Spielen gibt es wie gewohnt bei sport.de.

Die Rückspiele in der Europa League sind übrigens beide am 5. Mai ab 21:00 Uhr angesetzt.