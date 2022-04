FC Bayern droht Zoff-Treffen mit Lewandowski-Seite

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Verlässt Robert Lewandowski den FC Bayern?

Am Donnerstag treffen sich Robert Lewandowski und sein Berater Pini Zahavi mit dem FC Bayern. Bei dem Gespräch soll es um die mehr oder weniger offene Zukunft des Weltfußballers in München gehen. Die Bayern-Verantwortlichen erwartet möglicherweise keine allzu freundliche Gesprächsatmosphäre.

"Es ist nicht so eine leichte Situation für mich. Es gab noch keine Gespräche mit Bayern", diese Worte von Robert Lewandowski - unmittelbar nachdem der FC Bayern die Meisterschaft gegen den BVB erreicht hatte - überraschten alle Beobachter. Hieß es doch bis zuletzt, dass die Verlängerung mit dem Angreifer, dessen Kontrakt in 14 Monaten endet, nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen dürfte. Doch Klub und Stürmer sind im Poker offenbar erst am Anfang. Und eben jener Poker könnte schwerer werden als gedacht.

Am Donnerstag steht nun für Sportchef Hasan Salihamidzic und Vorstand Oliver Kahn immerhin schon einmal eine erste Verhandlungsrunde mit dem 33-Jährigen und seinem Berater Pini Zahavi an.

Der Agent, der im Zuge der letztlich gescheiterten Verlängerungsverhandlungen mit David Alaba vor rund einem Jahr von Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß noch als "geldgieriger Piranha" beschimpft wurde, weilte bereits einen Tag zuvor, am Mittwoch, in Barcelona, um dort mit den Barca-Verantwortlichen zu sprechen, die sich dem Vernehmen nach Hoffnungen auf einen Transfer von Lewandowski machen.

Nach Informationen des Barca-nahen Journalisten Gerard Romero traf sich Zahavi mit Mateu Alemany, dem Sportdirektor des FC Barcelona, in einem Restaurant. Erste Details einer möglichen Verpflichtung wurden demnach bereits besprochen. Es heißt, dass der polnische Nationalspieler einen Zweijahresvertrag unterschreiben soll mit der Option auf ein drittes Jahr. Als Ablöse stellt sich Barca wohl 30 bis 35 Millionen Euro vor.

"Bild" spekuliert nun, dass das Treffen der Lewandowski-Seite mit dem FC Bayern für jede Menge schlechte und sogar für Zoff sorgen könnte.

Der Grund: Der Bayern-Angreifer sei immer noch enttäuscht und niedergeschlagen, weil die Münchner Bosse immer wieder mit einem Transfer von Erling Haaland kokettieren und Spekulationen nie vollends dementiert hätten, und dabei gleichzeitig nicht genug herausstellten, dass Lewandowski für sie die Nummer eins ist und bleibt.

FC Bayern: Scheitert die Verlängerung an Lewandowskis Forderungen?

Zudem wird vermutet, dass die Gehaltsforderungen des 33-Jährigen, der derzeit wohl rund 25 Millionen Euro im Jahr verdient, nicht kleiner geworden sein dürften. Der FC Bayern hingegen möchte das Salär des Spitzenverdieners keinesfalls mehr erhöhen.

Auch bei der Vertragslaufzeit droht Ungemach. Während Lewy und sein Berater einen Dreijahresvertrag fordern, beginnend mit der Saison 2022/23, wie "Mundo Deportivo" zuletzt berichtete, bereitet diese lange Laufzeit den FCB-Bossen Kopfzerbrechen. Die Verantwortlichen zweifeln offenbar daran, dass Lewandowski auch in diesem Alter noch regelmäßig Spitzenleistungen bringen kann. Neben dem finanziellen Teil die größte Hürde auf dem Weg zu einer Vertragsverlängerung.

Daher vermutet "Bild", dass Zahavi den Münchnern bei schlechtem Gesprächs-Verlauf möglicherweise das Angebot des FC Barcelona auf den Tisch legt oder dass Lewandowski sogar den Raum verlässt, wenn ihm von Bayern-Seite "nur" eine Verlängerung um ein Jahr angeboten wird. Ein "Kuschelkurs" sei nicht zu erwarten, so das Blatt.