Medien: Lewandowski unzufrieden nach erstem Bayern-Treffen

Verlässt Robert Lewandowski den FC Bayern?

Nach dem brisanten Gesprächstermin der Verantwortlichen des FC Bayern mit Robert Lewandowskis Berater Pini Zahavi am Donnerstag sind erste Details durchgesickert - inzwischen auch dazu, wie das Fazit des Weltfußballers selbst zu der Zusammenkunft ausfällt.

"Bild" zufolge habe das Treffen am Vormittag in einem Münchner Restaurant stattgefunden. Anwesend war demnach neben Zahavi nahezu die komplette Führungsriege des FC Bayern, also Vorstandschef Oliver Kahn, Sportvorstand Hasan Salihamidzic sowie Kaderplaner Marco Neppe.

Der Termin habe rund zweieinhalb Stunden gedauert und in einer "guten Atmosphäre" stattgefunden, heißt es. Entscheidungen seien aber noch nicht gefallen.

Laut "Bild" gab es jedoch die klare Ansage von Seiten des FC Bayern, Lewandowski sei in diesem Sommer unverkäuflich. Weitere Gesprächsrunden seien angesetzt.

Intensiver Flirt mit dem FC Barcelona

Die Lewandowski-Seite soll seit Wochen intensiv mit dem FC Barcelona flirten. Zahavi habe sich am Mittwoch mit Barca-Sportchef Mateu Alemany in der katalanischen Metropole getroffen, berichtete der spanische Journalist Gerard Romero.

Lewandowski solle womöglich einen Zweijahresvertrag bei Barca unterschreiben, mit der Option auf ein drittes Jahr. Als Ablöse stellt sich der 26-malige spanische Meister wohl 30 bis 35 Millionen Euro vor.

Lewandowski soll nach wie vor enttäuscht und niedergeschlagen sein, weil die Bosse des FC Bayern auch öffentlich immer wieder mit einem Interesse an BVB-Torjäger Erling Haaland kokettieren sowie die Spekulationen um einen Transfer nie vollends dementierten.

Gleichzeitig vermisst Lewandowski angeblich eine klare Ansage, er sei auch für die Zukunft die Nummer-eins-Option im Angriff für die Münchner.

Auch mit dem Ertrag des ersten Abtastens zwischen dem FC Bayern und Agent Zahavi am Donnerstag soll der frühere Dortmunder nicht zufrieden sein. Lewandowski wünsche sich konkrete Resultate und tendiere weiter zu einem Abgang von FC Bayern, heißt es im "Bild"-Bericht.

Das fordert Robert Lewandowski vom FC Bayern

Es wird vermutet, dass die Gehaltsforderungen des 33-Jährigen, der derzeit wohl rund 25 Millionen Euro im Jahr verdient, nicht kleiner geworden sein dürften. Der FC Bayern hingegen möchte das Salär des Top-Verdieners keinesfalls mehr erhöhen.

Auch bei der Vertragslaufzeit droht Ungemach. Während Lewandowski und sein Berater einen Dreijahresvertrag fordern, beginnend mit der Saison 2022/23, wie "Mundo Deportivo" zuletzt berichtete, bereitet diese lange Laufzeit den FCB-Bossen Kopfzerbrechen.

Sie zweifeln offenbar daran, dass Lewandowski auch in diesem Alter noch regelmäßig Spitzenleistungen bringen kann - neben dem finanziellen Teil die größte Hürde auf dem Weg zu einer Vertragsverlängerung.