Neymar in der Kritik: PSG legt Schmerzgrenze fest

IMAGO/Julien Mattia / Le Pictorium

Wie lange bleibt Neymar noch bei PSG?

Als Neymar sich im Sommer 2017 PSG anschloss, floss die Rekordablösesumme von 222 Millionen Euro von Paris zum FC Barcelona. Ein halbes Jahrzehnt später wäre der brasilianische Superstar für deutlich weniger Geld zu haben - trotz steigender Transfersummen im Allgemeinen.

Es war eine prunkvolle Veranstaltung, als Neymar vor fast fünf Jahren bei Paris Saint-Germain vorgestellt wurde. Die PSG-Bosse hatten extra den Eiffelturm anstrahlen lassen. Neymar bekundete, der Wechsel sei eine Herzensentscheidung gewesen und er wolle "Geschichte schreiben", Präsident Nasser Al-Khelaifi beteuerte derweil, dass er sich sicher sei, dass der Brasilianer "in zwei Jahren mindestens doppelt so viel wert" ist.

Doch obwohl der Transfermarkt samt der zugehörigen Ablösen explodierte, kam bislang kein anderer Spieler den 222 Millionen Euro nah, die der damals 25-Jährige gekostet hatte. Und auch Neymars Marktwert nahm nicht jene Ausmaße an, die der PSG-Boss prophezeit hatte.

Im Gegenteil: Mittlerweile werden Neymars Leistungen nach Informationen von "L'Equipe" äußerst kritisch gesehen. Zwar holte der Offensivmann unter anderem vier Meisterschaften und drei Pokalsiege mit dem Ligue-1-Klub, der Traum vom Champions-League-Triumph blieb für die Verantwortlichen aber unerfüllt.

Umso mehr hofft man in Paris darauf, einen Abnehmer für Neymar zu finden, dem intern angeblich mangelnde Motivation vorgeworfen wird. Kritisiert wird unter anderem sein Lebensstil und fehlende Professionalität. Sollte sich die Gelegenheit zum Verkauf ergeben, wären Al Khelaifi und Co. also offenbar bereit, Neymar gehen zu lassen.

Neymar will bei PSG bleiben

Allerdings wollen die Klub-Verantwortlichen zumindest einen Teil der damaligen Rekordablöse wieder auf den eigenen Konten sehen. Laut "Sky Sports" haben sie deshalb eine Schmerzgrenze festgelegt. Diese soll bei immerhin noch 90 Millionen Euro liegen.

Sollte ein Abnehmer bereit sein, diese Summe auf den Tisch zu legen, bleibt jedoch die Gehaltsfrage. Laut "L'Equipe" soll Neymar 49 Millionen Euro im Jahr verdienen. Wohl auch ein Grund, warum die PSG-Bosse enttäuscht von dem Kosten-Nutzen-Verhältnis sind.

Neymar selbst denkt derweil offenbar nicht an einen schnellen Abschied. "Ich habe hier noch drei Jahre Vertrag also hört auf, mich auszubuhen – oder ihr werdet dafür noch jede Menge Luft brauchen ...", ließ der Brasilianer zuletzt mitteilen, als ihn Pfiffe und Buh-Rufe der PSG-Fans ereilten.