Ligaspiele live erleben – So gelingt das ultimative Fußball-Wochenende

Dennis Ewert/RHR-FOTO via www.imago-images.de

Spieler, Verantwortliche und Fans sehnen sich förmlich wieder nach vollen Stadien. Ein gemeinsames Fußballwochenende mit Freunden in einer anderen Stadt kann großen Spaß machen. Das gilt vor allem dann, wenn der heimische Klub auswärts spielt.

Auswärtsfahrten sollten allerdings gut geplant sein, gerade in der jetzigen Situation. Wie gelingt also das ultimative Fußball-Wochenende?

Vorbereitung und Planung

Wenig überraschend sollte diese sollte rechtzeitig stattfinden, je nach Begegnung also mehrere Wochen oder sogar Monate im Vorfeld. Dabei spielen unter anderem eine Rolle:

Klärung grundsätzlicher Fragen

Ticketkauf

Buchung der Unterkunft

Organisation der Verpflegung

Organisation des Transports

Aufstellen eines sinnvollen Zeitplans

Grundsätzliche Fragen

Natürlich müssen aktuell die Corona-Pandemie und mögliche damit verbundene Einschränkungen berücksichtigt werden. Je nach Lage kann es sein, dass Spiele ohne Publikum oder nur mit einer geringeren Zahl an Zuschauern stattfinden.

Ist dieser Aspekt geklärt, müssen einige grundsätzliche Fragen geklärt werden. Dazu gehört unter anderem, welches Auswärtsspiel besucht werden soll. Gerade in einer größeren Gruppe kann es hier unterschiedliche Favoriten geben.

Grundsätzlich kann es sinnvoll sein, auf eine Partie zu setzen, die aufgrund der Konstellation der Mannschaften ein besonderes Maß an Spannung verspricht. Auf der anderen Seite sollte aber auch berücksichtigt werden, wie hitzig ein Spiel werden könnte. Stichwort Derby.

Liegt die persönliche Präferenz eher auf der Fan-Stimmung, oder steht vielleicht eher die spielerische Qualität der Begegnung im Vordergrund?

Des Weiteren sollte klar sein, wie viele Personen sicher an dem Trip teilnehmen. Ist das nicht der Fall, können womöglich unnötige Kosten entstehen. Der Zeitpunkt der An- und Abreise sollte ebenfalls frühzeitig geklärt werden.

So gibt es eine Basis für alle weiteren Planungen. Vielleicht möchte die Gruppe bereits donnerstags oder freitags anreisen, um etwas mehr Zeit in der Stadt zu haben und weitere Programmpunkte planen und erleben zu können? Speziell bei internationalen Begegnungen ist dies nicht selten der Fall.

In Zeiten der Pandemie liegt ein besonderes Merkmal drauf, dass die Corona-Vorgaben von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich sein können. Gleiches gilt bei einer Reise ins Ausland. Hier können, gerade wenn der Ort zum jeweiligen Zeitpunkt zu einem Risikogebiet gehört, besondere Bedingungen und Einschränkungen gelten, die die Reise komplizierter oder gar unmöglich machen. Zudem sind Quarantäne-Regeln hier besonders relevant.

Ein rechtzeitiges ausführliches Informieren ist daher unabdingbar. Die Gruppe sollte darauf achten, stets auf dem aktuellen Stand zu bleiben, um auf plötzliche Veränderungen reagieren zu können.

Ticketkauf

Ist das Zeil bekannt, sollten umgehend Tickets erworben werden. Gerade mit Zuschauerbegrenzungen können die Tickets bereits in sehr kurzer Zeit vergriffen sein. Die Karten für die Spiele gibt es bei den offiziellen Verkaufsstellen der Vereine. Sie können aber auch vor Ort oder online erworben werden.

Letzteres ist für eine Gruppe sicherlich der einfachere Weg. Mitglieder werden beim Kauf bekannterweise bevorzugt, was sicherlich – sofern das noch nicht der Fall ist – für eine Mitgliedschaft im Herzensverein spricht. Allerdings bietet dies keine Garantie für den Erhalt einer Karte.

Falls die Tickets an den offiziellen Stellen bereits ausverkauft sind, gibt es die Möglichkeit, sie auf dem "offiziellen Zweitmarkt" der Bundesliga zu erwerben. Dieser wurde von den Vereinen und der DFL gegründet, um Schwarzmarkthandel und Wucherpreise zu vermeiden. Für den Verkauf gelten bestimmte Fairplay-Regeln.

Diese Karten haben Fans bereits gekauft und verkaufen sie aus verschiedenen Gründen nun wieder. Um auf diesem Weg ausreichend Karten für jeden der Gruppe zu erhalten, braucht es natürlich auch etwas Glück.

Die Kosten für die Tickets bei den offiziellen Verkaufsstellen sind regelmäßigen Stadionbesuchern in der Regel bekannt. Bei den meisten Bundesliga-Vereinen fangen die günstigsten Tickets bereits bei unter 20 Euro an, strecken sich je nach Sicht und Lage allerdings auch mal schnell auf bis zu 100 €. Auf dem Zweitmarkt sind die Karten durch die Fairplay-Regeln in der Regel nicht teurer.

Als letzte Alternative gibt es auch die Option Tickets auf Onlineplattformen privat zu erwerben. In der Regel ist der Zuschlag sehr hoch. Ist man in der Gruppe flexibel kann man allerdings auch „ein Schnäppchen schießen“, da Verkäufer die Tickets am Spieltag selbst deutlich reduzieren, bevor sie auf den Kosten sitzen bleiben. Bekannt dafür sind hier Kleinanzeigen-Plattformen oder die Sozialen Medien.

Beim Ticketkauf spielt Corona natürlich auch eine Rolle. Im Falle von Stornierungen aufgrund von Einschränkungen kann es sein, dass die Clubs unterschiedlich reagieren. Daher sollte die Gruppe sich ausgiebig informieren, inwiefern eine Rückerstattung im Fall der Fälle möglich ist.

Unterkunft

Im nächsten Schritt sollte eine Unterkunft gebucht werden. Hierfür gibt es die Option, ein Hotel zu suchen, in dem jedes Gruppenmitglied sich ein einzelnes Zimmer reserviert. Alternativ besteht die Möglichkeit, nach Angeboten einer Unterkunft für die gesamte Gruppe Ausschau zu halten.

Hostel-Ketten mit Standorten in verschiedenen Städten, wie zum Beispiel a&o Hostels, bieten solche Optionen. Der Vorteil dabei ist unter anderem, dass die Unterkunft ihren Service wie zum Beispiel die kulinarische Versorgung (Frühstück oder Snacks für zwischendurch) vollumfänglich auf die Gruppe eingestellt hat.

Die Hostels des Anbieters gibt es in einer ganzen Reihe von Städten, die für Erstliga-Fans und auch für Freunde des europäischen Fußballs sicherlich interessant sind. Dazu gehören Berlin, München, Dortmund, Leipzig und Amsterdam.

Auch bezüglich der Unterkunft sollte die Gruppe überprüfen, was passiert, wenn der Trip aufgrund von durch die Pandemie bedingten Einschränkungen nicht angetreten werden kann. Ist eine Rückerstattung und Stornierung möglich, und wenn ja, in welchem Umfang? Darüber hinaus sollte erfragt werden, welche Nachweise (Impfung, negativer Test) aktuell für das Einchecken erforderlich sind.

Transport

Nach der Buchung des Hotels sollte der Transport der Gruppe zum Zielort organisiert werden. Hierfür gibt es mehrere Möglichkeiten, die jeweils Vor- und Nachteile haben. Dazu gehören:

Flugzeug

Auto

Bus

Bahn

Die Nutzung des Flugzeugs als Transportmittel ist vor allem dann sinnvoll, wenn der Zielort vergleichsweise weit vom Heimatort entfernt ist, wenn also zum Beispiel eine Fangruppe aus Berlin zu einem Spiel gegen den FC Bayern München reist. Auch für Matches im europäischen Ausland kann fliegen ein einfacher Transportweg sein.

Bus und Bahn haben den Vorteil, dass die Transportkosten in vielen Fällen vergleichsweise gering sind. Dies gilt in besonderem Maße, wenn es für die Strecke gewisse Sonderkonditionen im Rahmen von Wochenend- und Gruppentickets oder ähnlichen Angeboten gibt.

Für die Reise mit dem Flugzeug sowie mit Bus und Bahn können aktuell gewisse Voraussetzungen wie der Nachweis einer Impfung oder eines aktuellen Corona-Tests bestehen. Hierüber sollte sich die Gruppe rechtzeitig informieren und dies entsprechend organisieren.

Das Auto als Transportmittel wiederum bietet bei der An- und Abreise eine große Flexibilität, da die Gruppe nicht so stark an Zeiten gebunden ist. Andererseits kann ein Pkw in einer Großstadt gerade am Wochenende und bei dichtem Verkehr einen Nachteil bedeuten, wenn weitere Unternehmungen stattfinden sollen oder der Weg zum Stadion zurückgelegt werden muss.

Verpflegung und Kulinarik

Zudem sollte die Verpflegung bestmöglich vorbereitet werden. In einem Hostel oder Hotel sind Frühstück und Snacks oftmals bereits inbegriffen. Darüber hinaus sollte an die Verpflegung für den Weg gedacht werden, damit die Gruppe entspannt statt ausgelaugt und hungrig am Zielort ankommt.

Sicherlich gibt es am Zielort einige Restaurants, die einen Besuch wert sind. Entsprechende Bewertungen können bereits im Vorhinein online angeschaut werden. So entsteht in Absprache mit allen Gruppenmitgliedern ein kulinarischer Plan für das Wochenende.

Dadurch können Zeit gespart und negative Überraschungen vor Ort vermieden werden. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, dass ein oder zwei Personen aus der Gruppe für das Abendprogramm geeignete Bars heraussuchen.

Zeitplan

Im Rahmen der Vorbereitung kann bereits ein Zeitplan erstellt werden. So lässt sich vermeiden, dass während des Fußballwochenendes Stress entsteht oder die Gruppe sogar etwas Spannendes verpasst.

Dabei ist ein besonderer Blick auf Details sinnvoll. Wie lange braucht die Gruppe zum Beispiel für den Weg vom Hostel oder Hotel ins Stadion? Dabei sollte einkalkuliert werden, dass der Weg an einem Spieltag aufgrund der Vielzahl an Fans, die ebenfalls zum Stadion möchten, womöglich etwas länger dauert. Wenn solche Infos bereits vor der Abfahrt bekannt sind, macht das einiges einfacher.

Gleiches gilt für die weiteren Unternehmungen, die während des Wochenendes geplant sind. Sicherlich ist es sinnvoll, zwischen allen Aktivitäten sowie für die Anfahrt kleine Zeitpuffer einzuplanen und die Zeiträume, zum Beispiel für den Besuch einer bestimmten Attraktion in der Stadt, großzügig zu bemessen. So lässt sich ebenfalls Stress vermeiden. Schließlich soll das Wochenende entspannten Spaß bereiten, statt im Planungschaos zu enden.

Um das Spiel herum

Das Fußballspiel, das die Gruppe besucht, dauert 90 Minuten – mit Anfahrt zum Stadion werden hierfür also maximal mehrere Stunden aufgewendet. Ein ganzes Wochenende bietet viele Möglichkeiten, weitere tolle Aktivitäten zu planen, die im Zusammenhang mit der Fußball-Leidenschaft stehen. Dazu gehören unter anderem:

Besuch von Locations und Museen zum Thema Fußball

Besuch eines öffentlichen Trainings

Treffen mit anderen Fans

Erkunden der Stadt

Museen und Stadien besichtigen

In vielen großen Städten, die für ihre Fußballmannschaften bekannt sind, gibt es eine Reihe von Anlaufstellen und Attraktionen, die für Fans fast schon ein Muss sind. Ein Beispiel hierfür bietet München.

In der Allianzarena werden außerhalb der Spieltage Touren für Interessierte angeboten – ein guter Grund also, bereits einen Tag früher anzureisen. Während einer solchen Führung bekommen die Teilnehmer einen Einblick in verschiedene Bereiche des Stadions. Dazu gehören:

die Tribünen,

der Mannschaftstunnel,

die Kabinen

und der Pressekonferenzraum

Diese Orte lassen die Herzen von wahren Fußballfans sicherlich höherschlagen und ermöglichen einen umfangreichen Blick hinter die Kulissen. Zusätzlich gibt es im Rahmen der Führung einen Besuch des FC-Bayern-Museums.

Dort erhalten die Fans einen mitreißenden Eindruck von über 100 Jahren Vereinsgeschichte. Unter anderem sind Trikots von echten Fußball-Legenden und eine Vielzahl von Pokalen zu sehen. Die Tour kostet etwas weniger als 20 Euro pro Person, ist also erschwinglich. Die Tickets hierfür sollten rechtzeitig gebucht werden.

Gerade München bietet zudem die Möglichkeit, weitere historische Fußball-Stätten zu besuchen. Dazu gehört das Städtische Stadion an der Grünwalder Straße, umgangssprachlich auch "Sechzgerstadion" genannt.

Es ist die Heimat des TSV 1860 München und der zweiten Mannschaft des FC Bayern München. Auch das Olympiastadion, das bis zum Bau der Allianzarena von der ersten Mannschaft des FC Bayern genutzt wurde, ist einen Besuch wert.

Nicht nur in der Allianzarena gibt es eine spannende Führung. So können Fans im SIGNAL IDUNA PARK in Dortmund ebenfalls die Tribünen, das Spielfeld und den Bereich der Mannschaft entdecken. Diese Touren gibt es in verschiedenen Varianten, teilweise werden sie von einem Guide begleitet.

Das sind natürlich nur zwei prominente Beispiele. In anderen Stadien wie der Veltins-Arena in Gelsenkirchen oder der BayArena in Leverkusen gibt es ähnliche Führungen, die den Fans Einblicke hinter die Kulissen ermöglichen. Gleiches gilt für das Olympiastadion in Berlin, welches die Heimat des Hertha BSC ist.

Ähnlich wie beim Besuch vieler anderer öffentlicher Locations sollte die Gruppe sich informieren, inwiefern aktuell womöglich Einschränkungen durch die Pandemie bestehen. Zudem können ähnlich wie für die Reise und die Unterkunft Bedingungen wie der Nachweis eines negativen Tests sowie der Impfung bestehen.

Öffentliche Trainings und Autogrammstunden besuchen

Mit etwas Glück kann die Gruppe ein öffentliches Training einer Mannschaft besuchen. Ob das klappt, hängt vom Verein und den jeweiligen Zeiten ab, zu denen ein solches Angebot besteht. Einige Clubs ermöglichen die Einblicke spontan, andere wiederum an festgelegten Tagen unter der Woche.

In letzterem Fall ist der Trainingsbesuch im Rahmen des Fußballwochenendes also leider ausgeschlossen. Zudem besteht die Option, dass die Mannschaften rund um das Wochenende eine Autogrammstunde geben, im Rahmen derer die Fans ihren Idolen für einen kurzen Zeitraum sehr nah sind und ein echtes Souvenir ergattern können.

Treffen mit anderen Fans

Eine weitere Idee für das Fußballwochenende besteht im Treffen mit anderen Fans der Heimmannschaft. Diese können eher zufällig entstehen, zum Beispiel wenn die Gruppe gemeinsam mit anderen im Fanblock sitzt und man danach noch gemeinsam etwas trinken oder essen geht.

Vielleicht entwickeln sich durch die gemeinsame Begeisterung für den Fußball sogar Bekanntschaften oder Freundschaften. Alternativ können Zusammentreffen mit anderen Fans geplant werden.

Ein guter Anlaufpunkt hierfür sind die offiziellen und inoffiziellen Fanclubs des jeweiligen Heimatvereins. Womöglich haben diese bereits ein Programm für das Fußballwochenende, an dem die Gruppe teilnehmen kann.

Über die sozialen Medien wie Facebook können ebenfalls Kontakte zu anderen Fans zustande kommen. So lassen sich Zusammenkünfte verabreden, im Rahmen derer zumindest ein Teil des Fußballwochenendes auch abseits des Stadions in einer größeren Gruppe verbracht wird, was die Stimmung sicherlich noch einmal steigert.

Auch hier spielt die Pandemie eine Rolle. Vor einem Treffen sollte überprüft werden, mit welcher Personenzahl und unter welchen Bedingungen eine Zusammenkunft am Zielort aktuell erlaubt ist.

Erkunden der Stadt

Das Wochenende kann natürlich zudem genutzt werden, um die Stadt ein wenig zu erkunden. Sicherlich liegen die Interessen einiger Gruppenmitglieder nicht nur im Bereich Fußball.

So besteht die Möglichkeit, einen kleineren Teil der Zeit dafür aufzuwenden, Sehenswürdigkeiten oder Museen zu Themen abseits des Fußballs zu besuchen. Gemeinsames Feiern und das Entdecken des Nachtlebens sind ebenfalls spannende Aktivitäten, die das Wochenende abrunden, für ein bisschen Abwechslung sorgen und der sicherlich ohnehin bereits guten Stimmung der Gruppe weiter zuträglich sind.

In einigen Städten gibt es abseits der Stadien ebenfalls Locations, die das Herz eines Fußballfans höherschlagen lassen. Dazu gehören unter anderem die Fanshops der jeweiligen Mannschaften, in denen die Gruppe das ein oder andere Souvenir als Erinnerung an den Wochenendtrip erstehen kann.

Die Gruppe sollte überprüfen, ob einige der Locations womöglich aufgrund von Corona-Einschränkungen aktuell geschlossen haben, um keine negativen Überraschungen zu erleben. Auch hier müssen im Vorhinein entsprechende Zugangsvoraussetzungen erfragt werden.

Im Stadion

Der große Höhepunkt des Wochenendes ist natürlich das Ligaspiel. Hier kommt die Gruppe vollends auf ihre Kosten und hat die Möglichkeit, eine hoffentlich packende Partie zu erleben und die eigene Mannschaft anzufeuern.

Regeln im Stadion: Vorher informieren

Damit der Besuch der Partie entspannt und ohne Probleme abläuft, sollte die Gruppe sich im Vorfeld informieren, was im Stadion zu beachten ist. Hierbei spielt die Corona-Pandemie ebenfalls eine wichtige Rolle.

In den allermeisten Stadien ist der Nachweis einer mehrfachen Impfung Voraussetzung für einen Zutritt. Zudem muss oftmals ein aktueller negativer Corona-Test vorgelegt werden. Falls die Gruppe bereits am Vortag anreist, sollte sie sich informieren, wo dieser am Zielort gemacht werden kann.

Des Weiteren spielen Abstandsregeln und das Tragen einer Maske womöglich eine Rolle. Auch hier sollten die Fans rechtzeitig alle nötigen Infos erfragen und die Regeln entsprechend einhalten.

Zudem gibt es ganz grundsätzlich eine bestimmte Ordnung, die eingehalten werden muss. Geschieht dies nicht, droht die Verweigerung des Einlasses oder ein Verweis aus dem Stadion – Situationen also, die jeder Fan vermeiden möchte. Die genauen Regeln können sich je nach konkretem Ort unterscheiden.

Einige grundsätzliche Punkte sollten jedoch in jedem Stadion von den Gästen beachtet werden. Gerade Mitglieder der Gruppe, die noch nicht so häufig ein Fußballspiel live angeschaut haben, sollten sich diese noch einmal vergegenwärtigen.

Welche Regeln gelten in den meisten Stadien?

So gibt es einige Gegenstände, die nicht ins Stadion mitgenommen werden dürfen. Dazu zählen unter anderem Glasflaschen und Speisen jeglicher Art. Das Mitbringen von alkoholischen Getränken ist ebenfalls untersagt.

Gleiches gilt für Gegenstände, von denen eine Gefahr für Feuer oder ein anderes Sicherheitsrisiko ausgehen kann. Die Gruppe sollte also logischerweise zudem darauf achten, keine Taschenmesser oder Ähnliches bei sich zu haben.

Zigaretten sind zwar grundsätzlich nicht verboten. Ob im Stadion geraucht werden darf, ist jedoch von Ort zu Ort unterschiedlich. Die Raucher in der Gruppe sollten sich vorher entsprechend informieren, damit keine Probleme entstehen.

Stark alkoholisierten Personen wird der Zutritt zu einem Stadion verwehrt. Daher sollte die Gruppe ihre Party-Aktivitäten so planen, dass alle Mitglieder zum Zeitpunkt des Spiels nüchtern sind und nicht bereits beim Einlass unangenehm auffallen.

Das Verhalten im Stadion

Im Stadion sollte das Verhalten der Gruppe so aussehen, dass keine anderen Gäste in irgendeiner Weise belästigt werden oder sich unwohl fühlen. Im Zweifelsfall ist also ein wenig Rücksicht gefragt.

Dies gilt zum Beispiel für die Raucher in der Gruppe. Selbst wenn das Rauchen erlaubt ist, sollte es eingestellt werden, wenn der Sitz- oder Stehnachbar sich davon belästigt fühlt. Zudem sollte die Gruppe darauf achten, niemandem durch das Hochhalten von Fahnen oder Plakaten vollständig die Sicht zu versperren.

Beleidigungen und Pöbeleien sollten natürlich ebenfalls unterlassen werden – sei es gegen andere Stadionbesucher, gegen Spieler oder den Schiedsrichter. Wichtig ist zudem, dass die Gruppe sich an die Anweisungen der Ordner und der Polizei vor Ort hält.

Nur so kann eine umfangreiche Sicherheit aller Stadionbesucher gewährleistet werden. Außerdem sollte die Gruppe den Genuss von alkoholischen Getränken, sofern diese im Stadion erworben werden können, auf ein vernünftiges Maß beschränken.

Das Spiel genießen

Wenn alle diese Regeln eingehalten werden, steht dem Fußballerlebnis nichts mehr im Wege. Die ganze Gruppe kann das Spiel bewusst genießen und erleben. Gerade in einem großen Stadion wird daraus aufgrund der Stimmung und der vielen weiteren Zuschauer ein besonderes Erlebnis in einer einmaligen Atmosphäre.

Wenn das Spiel spannend ist, bietet es der Gruppe ein Wechselbad der Emotionen: Von Aufregung über Freude bis hin zum Bangen in den letzten Minuten. Die Freude ist natürlich am Ende umso größer, wenn die favorisierte Mannschaft gewinnen sollte. Das kann dann gemeinsam gefeiert werden – zum Beispiel im Rahmen eines Discobesuches oder ausgedehnten Abendessens in einem angesagten Restaurant.

Fazit

Um die Spiele verschiedener Ligen live erleben zu können, spielt die Vorplanung eine große Rolle. Dazu gehört das rechtzeitige Organisieren des Transportes sowie das Buchen einer Unterkunft, sofern die Partie nicht in direkter Nähe zum Heimatort stattfindet. Außerdem hat der Zeitplan eine wichtige Bedeutung. Neben dem Spiel selbst können verschiedene Locations zum Themenbereich Fußball besucht werden. Zudem sollte sich die Gruppe im Vorhinein informieren, was im Stadion erlaubt und verboten ist und während des Spiels einige grundsätzliche Verhaltensregeln beachten.

Schlussendlich sollten bei jedem Schritt der Organisation die möglichen Einschränkungen und Regelungen aufgrund der Corona-Pandemie beachtet werden. So steht dem ultimativen Fußball-Wochenende mit viel Spaß und Spannung nichts mehr im Wege.