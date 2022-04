Raum ein Thema beim BVB? TSG-Boss zeigt klare Kante

IMAGO/Hans-Jürgen Schmidt

TSG-Star David Raum wurde zuletzt beim BVB gehandelt

Nachdem es zuletzt Gerüchte gab, dass sich David Raum sich einen Wechsel zu Borussia Dortmund vorstellen kann, hat sich nun Hoffenheims Sportchef Alexander Rosen deutlich zur Situation des Nationalspielers geäußert.

"Er hat erst vor Kurzem seinen Vertrag bis 2026 verlängert. Diese Konstellation gibt uns die volle Handlungshoheit, wir sitzen am Steuer", sagte Rosen gegenüber dem "kicker".

Anfang April berichtete die "Sport Bild", dass Raum den BVB mittelfristig als sinnvollen Karriereschritt ansieht. Gleichzeitig schrieb das Blatt, dass der Linksverteidiger schon länger bei den Schwarz-Gelben im Fokus steht.

Rosen verwundert das Interesse an Raum nicht, da der 24-Jährige seit seinem Wechsel von der SpVgg Greuther Fürth im vergangenen Sommer einen steilen Aufstieg hinlegte. Mit drei Toren und elf Vorlagen gehört er bei der TSG längst zu den Leistungsträgern und spielte sich bis in die Nationalmannschaft. "Davids Entwicklung ist atemberaubend", lobte Rosen den Abwehrspieler.

Rosen: Gerüchte um Raum bleiben "Thema" bei der TSG 1899 Hoffenheim

Trotz all der Spekulationen glaubt Rosen, dass Raum noch lange bleibt, betonte jedoch: "Ich bin mir natürlich im Klaren darüber, dass wir bei dieser Spielerkategorie in Zukunft immer wieder mit diesem Thema konfrontiert werden könnten."

Hoffenheim steht mit Raum momentan auf dem 8. Platz und hofft nach sechs Spielen ohne Sieg am Samstag (18:30 Uhr) wieder auf einen Dreier gegen den SC Freiburg im Kampf um Europa.

"Das Rennen um die internationalen Plätze ist aktuell das Spannendste, was die Bundesliga zu bieten hat, und wir sind drei Spieltage vor Saisonende noch voll dabei" , sagte Rosen und fügte an: "Das Spiel gegen Freiburg ist kein klassisches Endspiel. Klar ist aber auch, dass es am Samstagabend zwischen direkten Konkurrenten um viel geht."