Eintracht-Stars winkt erneut Millionen-Prämie

IMAGO/Revierfoto

Eintracht Frankfurt schüttet eine Millionen-Prämie aus

Mit einem möglichen Einzug ins Finale der Europa League können die Profis von Eintracht Frankfurt sich sowie dem Trainer-Team und den Betreuern der Mannschaft offenbar erneut eine Millionen-Prämie sichern.

Sollte Eintracht Frankfurt nach dem Viertelfinal-Coup in der Europa League gegen den FC Barcelona nun auch West Ham United aus dem Weg räumen und ins Endspiel einräumen, will der Klub offenbar erneute eine Million Euro in Form einer Prämienzahlung an Profis, Trainer und Staff auszahlen. Das berichtet "Bild".

Bereits vor den Duellen mit Barca hatte "Sport Bild" berichtet, der SGE-Mannschaftsrat um Kapitän Sebastian Rode verhandele mit der Vereinsführung mit mit Sportvorstand Markus Krösche um einen solchen Bonus für das Erreichen der nächsten Runde. Nun gab es wohl erneut eine Einigung in den vereinsinternen Gesprächen.

Eintracht Frankfurt nimmt viele Millionen ein

Leisten kann sich Eintracht die Prämie für das kickende Personal und das Team hinter dem Team ohne Probleme.

Durch den Husarenritt in der Europa League fließen etliche Millionen in die zuvor wegen der Coronavirus-Pandemie geleerten Kassen der Hessen.

"Bild" rechnet vor, dass allein der Halbfinal-Einzug über 15 Millionen Euro allein an UEFA-Prämien gebracht hat. Die Teilnahme am Finale brächte weitere 4,6 Millionen Euro.

Schwierige Aufgabe gegen West Ham United

Dazu kommen noch einmal rund fünf Millionen Euro aus den Zuschauereinnahmen der beiden ausverkauften Heimspiele gegen Barca und West Ham.

Auch durch die Bundesligapartien gegen Greuther Fürth, den SC Freiburg und 1899 Hoffenheim erlöste Frankfurt satte Millionenbeträge dank der verkauften Tickets. Das Eigenkapital des Klubs beträgt nun wieder beruhigende 15 Millionen Euro, heißt es.

Gegen die Londoner erwartet die SGE laut Krösche aber eine schwierige Aufgabe. "Wir werden quasi ein Stück weit gegen uns selbst spielen - von der Art und Weise, wie West Ham Fußball spielt", sagte der Manager bei "Hit Radio FFH".