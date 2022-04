Gündogan outet sich als Eintracht-Fan

IMAGO/Mutsu Kawamori

Die Europacup-Auftritte von Eintracht Frankfurt haben auch Ilkay Gündogan begeistert

Eintracht Frankfurts Traum vom Europa-League-Endspiel lebt nach dem überzeugenden 2:1-Erfolg im ersten Halbfinale bei West Ham United weiter. Vom leidenschaftlichen Auftritt der Hessen in London zeigte sich auch Nationalspieler und Ex-BVB-Profi Ilkay Gündogan begeistert.

Gespielt hat er für Eintracht Frankfurt nie, dennoch scheint Ilkay Gündogan spätestens in den vergangenen Wochen einen kleinen Faible für den Kultverein vom Main entwickelt zu haben. Anders ist sein jüngster Tweet eigentlich nicht zu erklären.

"Kaum ein deutscher Verein macht international so viel Spaß wie die Eintracht. Respekt an diese Mannschaft für diese Leistung, vor allem aber auch an die Frankfurter Fans. Wow!", twitterte der Star von Manchester City nach dem Sieg der Frankfurter im Halbfinal-Hinspiel der Europa League bei West Ham United.

Kaum ein deutscher Verein macht international so viel Spaß wie die @Eintracht 🦅🇩🇪👍🏼 Respekt an diese Mannschaft für diese Leistung, vor allem aber auch an die Franfkurter Fans. Wow! 🔥 #UEL #WHUSGE — Ilkay Gündogan (@IlkayGuendogan) 28. April 2022

In London hatte der Bundesligist einmal mehr auf beeindruckende Art und Weise den Beweis geliefert, dass er international zu ganz besonderen Leistungen fähig ist. Vor heimischer Kulisse reicht nun bereits ein Remis, um nach 1960 und 1980 zum dritten Mal das Ticket für das Endspiel eines Europapokal-Wettbewerbs zu buchen.

Eintracht Frankfurt: Sportliche Leitung tritt auf die Euphoriebremse

Im SGE-Lager versucht man derweil noch, die Euphorie im Zaum zu halten. "Es ist erst Halbzeit, wir müssen das analysieren und dann einen drauflegen, um unseren Traum zu finalisieren", betonte Trainer Oliver Glasner: "Wir werden eine Leistung mindestens auf diesem Level brauchen, ich denke sogar besser."

Sportvorstand Krösche gab ebenfalls den Mahner. "Es ist eine gute Ausgangsposition, haben erst das Hinspiel", verdeutlichte der 41-Jährige. Es gelte, auch am Donnerstag im Heimspiel "nach vorne zu spielen, sie zu beschäftigen. Jetzt haben wir ein Heimspiel und das wollen wir auch gewinnen, um ins Finale einzuziehen."