Ex-Berater rechnet mit Lewandowski-Wechsel

IMAGO/Kevin Voigt

Robert Lewandowski könnte den FC Bayern bald verlassen

Der FC Bayern muss sich womöglich schon sehr bald auf eine neue Realität ohne Top-Stürmer Robert Lewandowski einstellen. Auch für dessen ehemaligen Berater Maik Barthel erscheint das zuletzt kolportierte Wechselszenario mehr als realistisch.

"Robert ist schon ziemlich lange in Deutschland. Er kennt eigentlich alles, hat alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Es ist irgendwann an der Zeit, dass man als Spieler noch einmal etwas Neues braucht, um seine Motivationen oben zu halten", schilderte der frühere Agent des Polen im Podcast "Bayern Insider" mit "Bild"-Fußballchef Christian Falk seine Eindrücke.

"Ich glaube, wenn es Bayern München gelingt, einen adäquaten Ersatz zu finden, der vielleicht auch spielerisch ein bisschen anders ist, dann könnte es sein, dass Robert nochmal eine andere Option wählt", so der Ex-Berater weiter.

Die Vertragsgespräche mit dem Angreifer über eine Ausweitung der Zusammenarbeit über 2023 hinaus waren zuletzt ins Stocken geraten.

Bei einem Treffen am Mittwoch soll dessen Berater Pini Zahavi die Bayern-Bosse Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic laut "RMC" sogar bereits um die Freigabe gebeten haben. Auch "Bild"-Reporter Falk berichtete, Lewandowski wolle den Verein verlassen. Ein Verkauf im Sommer sei aber ausgeschlossen.

Lewandowski plant Abschied vom FC Bayern schon länger

Die heißeste Spur führt derzeit angeblich zum FC Barcelona, der laut Falk mit einem Jahresgehalt von über 30 Millionen Euro lockt. Auch Barthel hält es für "total realistisch", dass die Katalanen mit derartigen Summen um Lewandowksi buhlen.

Solche finanziellen Dimensionen seien für die Münchner derweil nur schwer vorstellbar. "Ich glaube, dass Bayern München ein Limit hat, über das sie nicht drüber gehen werden", munkelte der Berater.

Neben Barcelona hält Barthel auch Real Madrid noch immer für eine interessante Option für den Torschützenkönig. Schon zu seinen Zeiten als Berater habe es immer wieder Flirts mit den Königlichen gegeben: "Real Madrid war allgegenwärtig. Das ist ein schwieriger Punkt. Letztendlich hat Robert seinen Job aber immer professionell erfüllt und das bis heute."

Dass die Gerüchteküche um Lewandowski zuletzt derart hochgekocht ist, ist für Barthel derweil wenig überraschend. Der Star-Stürmer habe seinen Wechsel schon seit Jahren geplant.

Der Berater-Wechsel von Barthel hin zu Zahavi sei damals aus genau diesem Grund erfolgt: "Der Sinn des Berater-Wechsel zu Pini Zahavi war tatsächlich das Ziel Real Madrid oder ein Wechsel überhaupt", ließ der Ex-Agent durchblicken.