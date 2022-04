Wechsel-Gerüchte um sieben Stars des 1. FC Köln

IMAGO/Moritz Mueller

Könnten den 1. FC Köln verlassen: Anthony Modeste (l.) und Salih Özcan

Unter Trainer Steffen Baumgart spielt der 1. FC Köln eine herausragende Saison und darf drei Spieltage vor Schluss sogar noch auf die Europapokal-Qualifikation hoffen. Dennoch drohen im Sommer die Abgänge gleich mehrerer Leistungsträger.

Drei Siege in Folge, am Samstag (15:30 Uhr) beim FC Augsburg soll der vierte folgen: Der 1. FC Köln schwimmt im Endspurt der Saison auf einer Welle der Euphorie - zumindest, was den sportlichen Erfolg angeht.

Wirtschaftlich geht es den klammen Domstädtern aufgrund der Nachwirkungen der Coronavirus-Pandemie nach wie vor nicht gut. Verluste im hohen zweistelligen Millionen-Bereich haben eine deutliche Etat-Kürzung zur Folge. Das Resultat: Der FC muss im Sommer zwingend Geld durch Transfers einspielen.

Klar ist zudem, dass der Spielraum bei Vertragsverhandlungen mit Profis, deren Verträge auslaufen, klein ist. Spitzengehälter werden in Köln künftig nicht mehr bezahlt.

Sieben Wechsel-Kandidaten beim 1. FC Köln?

Vor diesem für den Klub durchaus komplizierten Hintergrund könnte es in der kommenden Transferperiode einige Bewegung im Kader geben, auch bei prominenten Profis.

"Bild" nennt gleich sieben namhafte Kandidaten, die den 1. FC Köln im Sommer verlassen könnten, allen voran Torjäger Anthony Modeste.

Der 2023 auslaufende Kontrakt des 34 Jahre alten Franzosen ist noch nicht verlängert. Modeste hätte aber gerne Klarheit, auch über seine mittelfristige Zukunft. Die Klub-Führung hingegen spielt auf Zeit, zumal der Routinier derzeit satte 3,5 Millionen Euro pro Jahr verdienen soll.

Einen Interessenten für Modeste gibt es bereits: Der saudi-arabische Klub Al-Hilal wird immer wieder mit ihm in Verbindung gebracht und hätte auch mehr das nötige Kleingeld für eine Verpflichtung.

1. FC Köln kämpft um Salih Özcan

Wechsel-Kandidat Nummer zwei ist Salih Özcan, der sich mit einer überragenden Saison bis in die türkische Nationalmannschaft spielte.

Auch der Vertrag des 24-Jährigen läuft erst im kommenden Jahr aus. Sollte die vom FC angepeilte Verlängerung nicht realisierbar sein, wäre nur noch in diesem Sommer eine Ablösesumme erlösbar.

Neben Modeste und Özcan könnten laut "Bild" auch Timo Hübers, Sebastian Andersson, der zuletzt vorübergehend suspendierte Ondrej Duda, Ellyes Skhiri oder der zur Nummer zwei degradierte Torhüter Timo Horn den FC im Sommer verlassen.