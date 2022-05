Völler bestätigt Angebot des FC Bayern

imago sportfotodienst

Uli Hoeneß wollte Rudi Völler zum FC Bayern lotsen

Im Jahr 2008 wurde Uli Hoeneß auf der Suche nach seinem eigenen Nachfolger als Manager des FC Bayern in Leverkusen fündig. In einem persönlichen Gespräch wollte er Rudi Völler von einem Wechsel nach München überzeugen. Doch der ehemalige Weltklasse-Stürmer sagte dem Rekordmeister ab.

Im "Aktuellen Sportstudio" bestätigte Völler am Samstag, dass Uli Hoeneß ihn 2008 von einem Wechsel zum FC Bayern überzeugen wollte. Hoeneß ging damals in sein letztes Jahr als Manager und hatte den ehemaligen Stürmer als Nachfolger auserkoren.

In Hoeneß' Haus am Tegernsee sei es zu einem "sehr angenehmen" Treffen gekommen, berichtete Völler, der sein Amt als Geschäftsführer von Bayer Leverkusen am Ende der Saison 2021/22 niederlegen wird. Trotz aller Avancen sagte er Hoeneß und dem Rekordmeister allerdings ab, ergänzte der Ex-Nationaltrainer.

Warum schlug Völler diese vielleicht einmalige Chance aus? "Ich war natürlich schon viele Jahre bei Bayer Leverkusen. Nach so vielen Jahren, wenn man dann auch in so einer verantwortungsvollen Position ist, liebt man auch diesen Klub. Und das war einfach diese Phase, in der ich mir nicht mehr vorstellen konnte, noch mal woanders hinzugehen", erklärte Völler seine Absage an Hoeneß.

Auch nach dem Angebot aus München hätten ihm immer wieder Offerten aus dem Ausland vorgelegen, ergänzte Völler. Doch auch diese kamen für ihn nicht infrage.

"Bei Bayern kannst du schon mal Meister werden"

Natürlich hätte ihn der Job in München gereizt, gab der 62-Jährige zu. "Bei Bayern kannst du schon mal Deutscher Meister werden. Das war ich ja nie. Das geht dann schon bei den Bayern, egal, in welcher Funktion", schmunzelte Völler.

Er habe sich über das Angebot und auch die Wertschätzung von Uli Hoeneß gefreut. Auch hätte er sich die Aufgabe "natürlich" zugetraut. "Aber mir ging es einfach darum, dass ich in Leverkusen ein tolles Umfeld und einen tollen Job mit einem tollen Arbeitgeber hatte. Und ich wollte etwas dazu beitragen, dass wir erfolgreich sind", sagte Völler.

Der FC Bayern orientierte sich schließlich um und engagierte einen anderen Ex-Profi als neuen Manager. 2009 übernahm Christian Nerlinger den Posten. Nach drei mäßig erfolgreichen Jahren musste er allerdings gehen.