Rummenigge deutlich: Haaland noch kein Weltklassespieler!

IMAGO/Moritz Mueller

Top-Star beim BVB: Erling Haaland

In der Europa League könnte es zwar zum deutschen Finale zwischen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig kommen, in der Königsklasse blieben die Bundesliga-Vertreter dafür aber weit hinter den Erwartungen zurück. Michael Rummenigge bereitet die Entwicklung Sorge: Der frühere BVB-Profi sieht außer beim FC Bayern keine Weltklassespieler mehr.

Eigentlich gelten Bayern München und Borussia Dortmund als Aushängeschilder der Bundesliga, am Samstagnachmittag machten die beiden Klubs aber zum wiederholten Male in dieser Saison deutlich, den eigenen Ansprüchen derzeit kaum gerecht werden zu können. Zu schlecht waren die Leistungen des FCB in Mainz (1:3) bzw. des BVB gegen den VfL Bochum (3:4).

Für Michael Rummenigge steht ohnehin bereits länger fest, dass die Bundesliga den Anschluss im internationalen Vergleich verloren hat. Vor allem die Premier-League-Vereine seien weit enteilt, schrieb der 58-Jährige in seiner "Sportbuzzer"-Kolumne.

Nach Rummenigges Meinung ist Bayern-Torjäger Robert Lewandowski gar "der letzte absolute Weltklassespieler der Bundesliga", bei Thomas Müller und Manuel Neuer war sich der ehemalige Nationalspieler diesbezüglich schon weniger sicher.

Und beim BVB? Da sieht der jüngere Bruder des langjährigen FCB-Chefs Karl-Heinz Rummenigge momentan keinen einzigen Akteur, der Weltklasse verkörpert. "Erling Haaland ist es für mich noch nicht", stellte er klar.

FC Bayern: Rummenigge hofft auf Lewandowski-Verbleib

Rummenigge äußerte derweil einen Wunsch - und zwar, "dass Bayern noch mal mit Lewandowski verlängert". Der Pole sei für ihn "derzeit noch der kompletteste Stürmer der Welt" und entsprechend kaum zu ersetzen für den Rekordmeister.

Seit Wochen ranken sich allerdings Gerüchte um einen möglichen Abschied des Routiniers. Angeblich soll Lewandowski in München nicht mehr komplett glücklich sein und damit liebäugeln, den Verein trotz seines noch bis 2023 gültigen Vertrags schon in diesem Sommer zu verlassen. Als mögliche Abnehmer gelten der FC Barcelona und Paris Saint-Germain.