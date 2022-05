BVB-Abschied? Witsel verplappert sich

IMAGO/Gladys Chai von der Laage

Axel Witsel verlässt den BVB

Das Geheimnis, das schon lange keins mehr war, ist nun auch offiziell keins mehr: Am Samstag bestätigte Mittelfeldspieler Axel Witsel, dass er den BVB im Sommer nach vier Jahren verlassen wird.

In einer Medienrunde stand der Belgier nach der 3:4-Niederlage des BVB gegen den VfL Bochum den Journalisten Rede und Antwort und sprach zunächst von Dingen, die das Team ("wir") in der kommenden Saison besser machen müsse. Dass es für ihn aber kein "wir" mehr geben wird, bestätigte Witsel kurz darauf, als er sagte: "Ich habe 'wir' gesagt, aber ich werde gar nicht mehr dabei sein, ich bin nächste Saison weg."

Damit sprach Witsel letztlich nur das aus, was rund um den Signal Iduna Park eh schon alle wussten. Seit Monaten wird berichtet, dass sich Borussia Dortmund im Sommer vom Belgier trennen wird.

Schon in der vergangenen Winterpause stand sein Abschied im Raum. Benfica, Barca und Lüttich wurden mit einer Last-Minute-Verpflichtung Ende Januar 2022 in Verbindung gebracht. Ein Wechsel kam bekanntlich nicht zustande, das Ende seiner BVB-Zeit wurde letztlich aber nur aufgeschoben.

Witsel "traurig" über BVB-Abschied

"Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich hier vier Jahre auf höchstem Niveau gespielt habe", blickte der Belgier schon am Samstag auf seine Zeit in Dortmund zurück. Nun sei er "traurig", dass er den Klub verlasse, bestätigte er abermals seinen Abschied: "Am Ende ist das das Leben eines Fußballers. Ich freue mich aufs letzte Spiel, aber ich werde auch sehr traurig sein."

Zu seiner sportlichen Zukunft könne er nichts sagen, antwortet der 33-Jährige auf entsprechende Nachfrage. Immerhin eine Station schloss Witsel (noch) kategorisch aus: "Nach Belgien gehe ich nicht zurück. Noch nicht."

Für den BVB stand Axel Witsel bisher in 103 Bundesliga-, elf DFB-Pokal- und 27 Europacup-Spielen auf den Platz. Dabei gelangen dem Belgier 13 Tore.