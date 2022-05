Ibiza-Trip: Magath legt gegen die Bayern nach

IMAGO/M. Popow

Kritisierte einmal mehr das Verhalten der Spieler des FC Bayern: Hertha-Coach Felix Magath

Der FC Bayern hat am 32. Spieltag der Fußball-Bundesliga die möglichen drei Punkte beim 1. FSV Mainz 05 regelrecht abgeschenkt und somit den Wettbewerb verzerrt, meint Trainer Felix Magath von Hertha BSC. Münchens Chefcoach Julian Nagelsmann hatte noch am Samstagabend auf die Vorwürfe reagiert, nun legte Magath nach. Der Grund: ein Kurztrip nach Ibiza.

Einem "Bild"-Bericht zufolge ist ein Großteil der Münchner Meistermannschaft wenige Stunden nach dem blamablen 1:3 in Mainz nach Ibiza geflogen. Von den Bossen Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic sei der Ausflug nach Spanien erlaubt worden sein. Erst am Dienstag müssen die Bayern-Stars zum Training an der Säbener Straße erscheinen.

Angesprochen von "Bild" auf die Reise der Münchner zeigte Felix Magath einmal mehr Unverständnis: "Ich habe das eben gelesen. Was soll ich dazu sagen? Englische Teams machen das schon lange, aber ich weiß nicht, ob es da solche Ergebnisse gibt."

Erst am Samstagabend hatte der 68-Jährige für jede Menge Zündstoff gesorgt, als er harsche Kritik an der Nagelsmann-Elf übte. "Der FC Bayern ist zwar schon Meister, aber ich weiß nicht, warum eine Mannschaft das Spielen drei Wochen vor dem Saisonende schon einstellt. Das dient nicht der Bundesliga und dem Wettbewerb", so Magath.

Seine Mannschaft hatte kurz zuvor den Ausgleich gegen Arminia Bielefeld kassiert und ist somit zwei Spieltage vor Schluss noch nicht endgültig gerettet. Bayerns nächster Gegner ist der VfB Stuttgart, der ebenfalls noch um den Klassenerhalt kämpft.

FC Bayern: Magath hätte Ibiza-Trip nicht erlaubt

Nagelsmann hatte Magaths Kritik daher als "sehr clever" bezeichnet, "er wird das nicht ganz uneigennützig machen, schätze ich". Die Leistung seiner Mannschaft hatte er unabhängig davon zudem scharf kritisiert und fehlende "Grundeinstellung" bemängelt.

Für Felix Magath bleibt die Kurzreise der Bayern-Spieler derweil ein Rätsel: "Ich würde so etwas auf jeden Fall nicht erlauben, so etwas käme mir nicht in den Sinn. Mal sehen, wie es weitergeht. Einmal ist eine Meisterfeier ja verständlich, aber nicht drei Wochen lang." Es gehe schließlich für alle Mannschaften noch "bis zum letzten Spieltag" um wichtige Punkte.

Felix Magath arbeitete einst zwischen 2004 und 2007 selbst in München und gewann zweimal das Double aus Meisterschaft und Pokal.