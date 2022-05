Effenberg zählt BVB und Bayern an: "Unter aller Sau!"

Revierfoto via www.imago-images.de

Stefan Effenberg geht hart mit dem FC Bayern und dem BVB ins Gericht

Sowohl der FC Bayern als auch der BVB blamierten sich am 32. Spieltag der Bundesliga-Saison böse. Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg hat dafür kein Verständnis. Während er den Auftritt der Münchner in Mainz scharf kritisierte, sieht er bei den Dortmundern noch weitreichendere Probleme.

Nach dem Gewinn der Meisterschaft präsentierte sich der FC Bayern bei der 1:3-Pleite gegen den FSV Mainz lust- und antriebslos. "Dieser Auftritt war wirklich unter aller Sau", polterte unter anderem Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg in seiner "Sport1"-Kolumne gegen die Münchner, die sich auch von der Konkurrenz einiges anhören und gar Wettbewerbsverzerrung vorwerfen lassen mussten.

Laut Effenberg wird sich der FC Bayern an den beiden letzten Spieltagen nicht noch einmal derart desolat präsentieren. "Sie werden nun ein ganz anderes Gesicht zeigen", schrieb der ehemalige Profi, der sicher ist: "So einen Auftritt werden sie nicht noch mal zeigen."

Beim BVB sieht die Perspektive für Effenberg schon anders aus. Hier sieht der "Tiger" ein viel größeres Problem als "nur" den schwachen Auftritt beim 3:4 gegen den VfL Bochum. "Der BVB feiert immer mal wieder ein Spektakel aufgrund der Offensive, aber Meisterschaften gewinnst du mit einer stabilen Defensive", zählte der 53-Jährige die Hintermannschaft der Schwarz-Gelben an.

Auch Marco Rose habe die Abwehrschwächen nicht in den Griff bekommen, kritisierte "Effe". Der Trainer lege zwar regelmäßig den Finger in die Wunde, aber "Rose hat doch selbst Schuld daran", sieht der ehemalige Profi den Übungsleiter in der Verantwortung.

Effenberg: BVB nicht mehr Bayern-Jäger Nummer eins

Kritisch sieht Effenberg aber nicht nur die Arbeit des Trainers, sondern auch das Verhalten einiger Spieler auf dem Platz. "Wenn du so ein Potenzial hast, aber ein, zwei Spieler jedes Mal nicht bereit sind, den Rückwärtsschritt zu machen, dann kriege ich eben so ein Problem", meinte der Ex-Nationalspieler.

Dass der BVB in der nahen Zukunft weiterhin erster Verfolger der Bayern sein wird, glaubt Effenberg nicht. Diese Rolle sieht der 53-Jährige stattdessen bei den Leipzigern: "Wenn RB Leipzig nicht diese Schwächephase zu Beginn der Saison unter Jesse Marsch gehabt hätte, dann wären sie die Bayern-Jäger Nummer 1. Und das sind sie für mich auch in Zukunft, nicht Borussia Dortmund."