Benzema besser als Lewandowski? DFB-Legende widerspricht

IMAGO/HMB Media/Claus

Diskussion um Torjäger Robert Lewandowski vom FC Bayern

Spätestens nach seinen neun Toren in den letzten vier K.o.-Spielen in der Champions League ist die heiße Diskussion entbrannt, ob Karim Benzema in dieser Saison Robert Lewandowski als bester Mittelstürmer der Welt abgelöst hat. Auch Deutschlands Stürmer-Ikone Miroslav Klose äußert sich zur Diskussion um den Torjäger des FC Bayern.

"Neun Tore in der K.o.-Runde sprechen für Benzemas überragende Form, er hat einen Lauf", erkannte der WM-Rekordtorschütze zwar im Gespräch mit dem "kicker" an. "Dennoch bin ich – weil ich ihn so gut kenne – von Lewy begeistert, er ist ein brutal guter Stürmer", führte der 43-Jährige weiter aus.

Während seiner Zeit als Co-Trainer des FC Bayern arbeitete Klose in der Saison 2020/2021 eng mit Lewandowski zusammen und trainierte ihn ein Jahr lang praktisch täglich. Der einstige Weltklasse-Stürmer zeigte sich vor allem von Lewandowskis Konstanz und Abschlussqualitäten begeistert.

FC Bayern: Robert Lewandowski "gefühlt etwas schneller"

Sowohl Karim Benzema von Real Madrid als auch Robert Lewandowski vom FC Bayern verfügten laut Klose "über das komplette Paket, das einen Topstürmer auszeichnet." Beide seien "mittlerweile Führungsspieler und arbeiten gegen den Ball".

Allerdings hält Klose, der in seiner aktiven Laufbahn selbst vier Jahre lang beim FC Bayern unter Vertrag stand, den 33-jährigen Polen "gefühlt für etwas schneller" als Benzema und fasste für sich zusammen: "Ich glaube nicht, dass Benzema Lewandowski grundsätzlich überholt hat."

Neben seiner überragenden Trefferquote in der laufenden Saison in der Königsklasse performt Benzema auch in La Liga auf allerhöchstem Niveau für Real Madrid. Der 34-Jährige bringt es auf herausragende 37 Scorerpunkte (26 Tore plus elf Assists) in 30 Meisterschaftsspielen. Lewandowski steht beim FC Bayern ebenfalls bei 37 Scorerpunkten in der Liga, benötigte dafür allerdings zwei Spiele mehr.