Sonderlob für BVB-Juwel Jamie Bynoe-Gittens

IMAGO/Moritz Mueller

Jamie Bynoe-Gittens sorgt beim BVB für Furore

Bei der peinlichen Heimpleite gegen den VfL Bochum (3:4) bekamen die Fans von Borussia Dortmund nur wenige Lichtblicke zu sehen. Einer davon war Jamie Bynoe-Gittens. Auch die Verantwortlichen schwärmen vom BVB-Youngster.

Seit dem Abgang von Jadon Sancho fehlt es Borussia Dortmund an individueller Qualität auf dem Flügel. Der trickreiche Engländer, den es im Sommer 2021 zu Manchester United zog, wurde schlichtweg nicht ersetzt.

Bei seinem Startelfdebüt im kleinen Revierderby gegen Bochum zeigte Jamie Bynoe-Gittens, dass dieses Spielerprofil dem BVB eine Menge geben kann.

"Er zeigt Dinge, die uns fehlen und die wir gar nicht im Kader haben", sagte Trainer Marco Rose: "Das ist ein richtiges Eins-gegen-eins auf dem Flügel mit Tempo." Der 17-Jährige habe seine Aufstellung gerechtfertigt, so der BVB-Coach.

BVB: Jamie Bynoe-Gittens muss sich ans "Tempo gewöhnen"

Dass das Nachwuchstalent nach einer knappen Stunde vom Platz gehen musste, war seiner Müdigkeit geschuldet. Bynoe-Gittens, der behutsam in der U19 des BVB aufgebaut wurde, "muss sich erst an das Tempo hier gewöhnen", erklärte Rose.

Auch Bynoe-Gittens Mitspieler schwärmen bereits von seinen Leistungen. "Er hat diese Sorglosigkeit, die junge Spieler oft noch mitbringen. Ein Spieler wie er, der auch mal an zwei oder drei Gegenspielern vorbeizieht, haben wir auf den Flügeln oftmals vermisst in dieser Saison", erklärte Julian Brandt und prognostizierte dem Engländer eine erfolgreiche Zukunft: "Er hat alles, was es braucht für seinen nächsten großen Schritt bei uns."

Im Stadion wurde sein Einsatz regelmäßig mit Applaus von den Rängen begleitet. Nicht nur die BVB-Fans hoffen, dass das Offensivjuwel zukünftig öfter bei den Profis zu sehen ist.

Hans-Joachim Watzke will "Seele der BVB-Fans" berühren

"Jungen wie Tom Rothe oder Jamie Bynoe-Gittens müssen wir wieder durchbringen, die müssen irgendwann Stammspieler von Borussia Dortmund werden. Das muss mal wieder funktionieren", forderte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke im Gespräch mit den "Ruhr Nachrichten". Er glaube zu wissen, "dass das die Seele der BVB-Fans am meisten berührt".

Der BVB verfüge nun einmal auch über "die beste U19 in Deutschland", stellte der 62-Jährige klar und betonte weiter: "Wenn aus dieser Mannschaft nichts hervorgeht, wann denn dann?"