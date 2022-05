Schalke-Torjäger Terodde vor weiterem Zweitliga-Rekord

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Könnte beim FC Schalke einen weiteren Rekord knacken: Simon Terodde

Durch den 2:1-Erfolg beim SV Sandhausen avancierte der FC Schalke 04 zu einem der Gewinner des 32. Spieltags in der 2. Bundesliga. Hauptdarsteller beim Drama in der Kurpfalz war wieder einmal Tormaschine Simon Terodde, der beide Treffer erzielte. Nun steht der Routinier unmittelbar vor einem persönlichen Rekord.

Durch Simon Teroddes Siegtor in der Nachspielzeit geht der neue alte Tabellenführer FC Schalke mit zwei Punkten Vorsprung in die beiden letzten Saisonspiele. Mehr denn je blühen die Träume vom direkten Wiederaufstieg, der nun sogar im Idealfall schon in der kommenden Woche perfekt werden könnte.

Nach der bitteren 1:4-Heimpleite gegen Werder Bremen hat Terodde den Knappen quasi im Alleingang die Euphorie zurückgebracht. Der verbal indisponierte Matchwinner ("Ich habe keine Stimme mehr") hat im Saisonendspurt mittlerweile im fünften Spiel nacheinander getroffen und damit bereits 27 Tore zu Buche stehen.

Ohne die Treffer des 34-Jährigen, der schon 2017 dem VfB Stuttgart und 2019 dem 1. FC Köln zum Erstliga-Aufstieg verhalf, hätte Schalke im Aufstiegsrennen längst nichts mehr zu melden.

FC Schalke 04: Terodde wohl bald vierfacher Torschützenkönig

In den verbleibenden beiden Partien gegen Mitkonkurrent FC St. Pauli und beim 1. FC Nürnberg winkt Terodde jetzt sogar ein besonderer Rekord: Der Titel des ersten vierfachen Torschützenkönig der 2. Bundesliga.

Bei sieben Treffern Vorsprung auf Verfolger Marvin Ducksch (Werder Bremen, 20 Tore) deutet nahezu alles auf eine weitere Knipser-Trophäe für Terodde hin - seine vierte nach 2015/2016, 2016/2017 und 2018/2019.

Trainer Mike Büskens würde seinem Schützling die Auszeichnung zwar gönnen, wollte den jüngsten Erfolg allerdings nicht alleine Terodde zuschreiben. "Simon hat einen wahnsinnig guten Abschluss. Aber er weiß auch, dass er gute Mitspieler hat, die ihn in Szene setzen", stellte der 54-Jährige klar.