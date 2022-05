Vor S04-Saisonfinale: Büskens beschwört Geist von Assauer

unknown

Rudi Assauer (l.) und Mike Büskens (r.) schrieben beim FC Schalke gemeinsam Geschichte

Nur noch zwei Spiele trennen den FC Schalke 04 von der ersehnten Rückkehr in die Bundesliga. Vor dem Saison-Finale beschwört Trainer Mike Büskens den Geist von Vereins-Legende Rudi Assauer.

Anlässlich des Ehrentags des 2019 verstorbenen Kult-Managers widmete Büskens seinem früheren Boss einen emotionalen Instagram-Beitrag.

"Der Manager hätte am 30.04. Geburtstag gehabt! Wir würden höchstwahrscheinlich jetzt noch Deinen Geburtstag feiern! Du mit einem Pils in der Hand und einer Zigarre im Mund würdest Dir ein Mikro schnappen, uns (Deine Jungs) alle zusammenrufen und mit uns 'Blau und Weiß' singen. Unzählige Male durfte ich das erleben und habe es immer geliebt", erinnerte sich der Schalker Interims-Coach an die gemeinsame Zeit mit Assauer.

Büskens war als Teil der berühmten "Eurofighter" ein Garant für den größten Erfolg der Schalker Klub-Geschichte: den UEFA-Cup-Sieg 1997. Assauer war damals in Gelsenkirchen der einflussreiche Strippenzieher im Hintergrund.

FC Schalke 04 und Rudi Assauers "gelebte Werte"

Assauer habe immer "viel von uns eingefordert, aber hat einer unsere Farben gelebt, dann hast Du ihn bedingungslos unterstützt", schwärmte Büskens von dem Ex-Manager, dessen größtes Projekt auf Schalke der Bau der Arena war.

Für die beiden letzten Saisonspiele und darüber hinaus beschwor der 54-Jährige den Geist von Assauer. "Du hast uns geprägt und wir versuchen Deine gelebten Werte in Bezug auf unseren Klub weiterzuleben", so Büskens.

Assauer war am 6. Februar 2019 im Alter von 74 Jahren an den Folgen einer Alzheimer-Erkrankung verstorben. Bis heute wird der ehemalige Funktionär von den Fans des FC Schalke 04 für seine Arbeit im Verein verehrt.