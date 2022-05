Besser als Heynckes und Co.: Lewandowski mit nächstem Rekord

IMAGO/Armando BABANI

Robert Lewandowski hat im Dress des FC Bayern den nächsten Rekord geknackt

Torjäger Robert Lewandowski vom FC Bayern hat am Wochenende einen weiteren Rekord in der Fußball-Bundesliga geknackt.

Als Schiedsrichter Mike Pickel am späten Samstagnachmittag mit seinem Abpfiff die 1:3-Niederlage des FC Bayern beim 1. FSV Mainz 05 besiegelt hatte, hätte zumindest Robert Lewandowski etwas zum Jubeln gehabt. Denn mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 1:2 hat der Stürmer der Münchner für einen weiteren persönlichen Rekord gesorgt.

Sein Linksschuss, der in der 33. Minute im Mainzer Tor landete, markierte nämlich bereits sein 18. Auswärtstor innerhalb von nur einer Saison. Rekord! Kein Spieler vor ihm erzielte jemals in der Bundesliga so viele Treffer im gegnerischen Stadion.

Lewandowski ließ damit Timo Werner und Jupp Heynckes mit 17 Toren binnen einer einzigen Spielzeit hinter sich.

Werner gelang dieses Kunststück 2019/20 im Dress von RB Leipzig, Heynckes 1973/74 für Borussia Mönchengladbach.

Auf Platz drei reiht sich Erling Haaland von Borussia Dortmund ein. Der BVB-Shootingstar kam in der letzten Spielzeit auf immerhin 16 Auswärtstore.

Wie lange knipst Robert Lewandowski noch für den FC Bayern?

Insgesamt hat Lewandowski bislang 34 Bundesliga-Tore in dieser Saison in 32 Spielen erzielt. Zu den 17 Treffern im gegnerischen Stadion kommen also noch 15 in der heimischen Allianz Arena.

Vor rund einem Jahr knackte Lewandowski den lange Zeit als unerreichbar geltenden Rekord von Gerd Müller von 40 Toren in einer Bundesliga-Saison, den dieser 1970/71 aufgestellt hatte. In nur 29 Spielen gelangen dem polnischen Nationalspieler sogar 41 Tore.

Ob Lewandowski auch 2022/23 weiter in Deutschland auf Rekordjagd geht, ist derzeit offen. Der Mittelstürmer des FC Bayern wird seit Wochen mit einem Sommer-Abschied aus München in Verbindung gebracht. Als heißester Interessent gilt derzeit der FC Barcelona.