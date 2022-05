Experte warnt: Erling Haaland muss "besser werden"

IMAGO/Norbert SCHMIDT

Erling Haaland wird den BVB im Sommer wohl verlassen

Laut dem norwegischen Journalisten Lars Sivertsen hat Erling Haaland im Falle eines Wechsels von Borussia Dortmund in die englische Premier League zu Manchester City noch Lernpotenzial.

"Er muss vielleicht noch besser werden, wenn es um One-Touch-Kombinationen im Spielaufbau geht. Und er muss lernen, als eine Art Mauer die Bälle im Angriffszentrum besser festzumachen und dann versuchen, seine Mitspieler im Doppelpassspiel einzubinden", sagte der Premier-League-Experte gegenüber "Sport1".

Der ehemalige ManCity-Stürmer Sergio Agüero habe für den englischen Meister und Teammanager Pep Guardiola sein Spiel umgestellt und mehr am Pressing mitgewirkt.

"Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Haaland das wirklich will, aber er ist noch jung und entwickelt sich als Spieler weiter, es ist also möglich", so Sivertsen, der für mehrere norwegische Medien aus dem Mutterland des Fußballs berichtet. Guardiola erwarte von einem Angreifer "mehr, als nur einen Torjäger im Sechzehner zu haben".

"Mehr Zeit mit dem Rücken zum Tor" als beim BVB

Der frühere Erfolgscoach des FC Bayern sowie die City-Verantwortlichen seien sich inzwischen jedoch "bewusst, dass dieses Team einen reinen Vollstrecker gebrauchen könnte", erklärte Sivertsen. "Haaland würde dem Angriff sicherlich eine ganz andere Note geben. Einer der großen Vorteile, mit einer falschen Neun zu spielen, wie es Guardiola oft tut, ist natürlich, dass man Überladungen im Mittelfeld erzeugen kann. Aber wenn man jemanden wie Haaland vorne hat, haben die gegnerischen Verteidiger ein ganz anderes Problem."

Das trotz seiner Körpergröße von 1,94 Metern eher schwach ausgeprägte Kopfballspiel des Noch-BVB-Profis sieht Sivertsen nicht als großes Problem.

"City mag sowieso keine hohen Flanken oder langen Bälle. Aber er wird sicherlich mehr Zeit mit dem Rücken zum Tor verbringen als in Dortmund, Salzburg oder in der norwegischen Nationalmannschaft - und sich mit weniger Chancen abfinden müssen, in den freien Raum zu laufen", so der Premier-League-Korrespondent.

Erling Haaland "ein anderes Mittel" für Manchester City

Letztlich gehe es Guardiola durch eine mögliche Haaland-Verpflichtung darum, "der Mannschaft ein anderes Mittel an die Hand zu geben, um sie zu erneuern und weiterzuentwickeln, indem er ihr einen Spieler mit anderen Eigenschaften hinzufügt. Man darf nicht vergessen, dass einige dieser Spieler bei City schon seit vielen Jahren unter Guardiola spielen, und man will nicht, dass die Situation eintönig wird."

Sivertsen ergänzte: "Auf dem Papier mag Haaland nicht so recht zu Guardiola und seinem Team passen, aber manchmal kann man Entwicklung und Erneuerung fördern, indem man einer Gruppe etwas Neues und Anderes hinzufügt."