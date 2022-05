Dunkle Wolken beim Titelträger: Bayerns neue Realität

imago

Julian Nagelsmann erlebte beim FC Bayern eine überschaubar erfolgreiche Debütsaison

Mit der zehnten deutschen Meisterschaft in Serie in der Tasche ging ein lustloser FC Bayern am vergangenen Samstag mit 1:3 beim FC Bayern baden. Eine sportlich unbedeutende Pleite, die dennoch dunkle Wolken am Himmel über der Säbener Straße heraufbeschwor. Ohnehin kann der Titel nicht darüber hinwegtäuschen, dass beim Branchenprimus eine neue Zeitrechnung angebrochen ist.

Die Pleite beim 1. FSV Mainz 05 bedeutete die fünfte Bundesliga-Niederlage des FC Bayern in der laufenden Saison. Zuletzt verließ man derart häufig den Rasen als Verlierer in der Saison 2014/15. Sollte man im Liga-Endspurt ein weiteres Mal leer ausgehen, droht sogar ein neuer Negativwert seit Beginn der Meister-Serie vor zehn Jahren.

Angesichts von zwölf Punkten Vorsprung auf "Verfolger" BVB eigentlich ein untergeordneter Umstand, gepaart mit dem frühen und vor allem krachenden Ausscheiden im DFB-Pokal gegen Gladbach (0:5) sowie dem blamablen Aus im Viertelfinale der Champions League gegen Außenseiter Villarreal aber dennoch mehr als ein Fingerzeig.

Auch Trainer Julian Nagelsmann macht keinen Hehl daraus, dass mit Platz eins in der Liga lediglich die Mindestanforderung seiner ersten Amtszeit beim FC Bayern erfüllt ist. "Wenn ich die nicht holen würde, wäre ich hier nicht mehr Trainer", gestand der 34-Jährige noch bevor der Titel in trockenen Tüchern war.

FC Bayern "aktuell keine Mannschaft"

Letztlich wird Nagelsmann die Chance bekommen, es 2022/23 besser zu machen. Sorgen dürfte dem Coach dabei allerdings weniger die ein oder andere Ligapleite zu viel, sondern die ungewohnt lauten Störgeräusche der vergangenen Monate bereiten.

Da wären: Ein mehr als fragwürdiges Verhalten der Klub-Oberen bei der Jahreshauptversammlung. Ein Robert Lewandowski, der das Verhalten seines Arbeitgebers im Poker um seine Vertragsverlängerung offen und vor allem öffentlich hinterfragt. Ein augenscheinlich gefrusteter Leroy Sané, der beleidigt in die Katakomben abdampft oder Nagelsmann selbst, der nach dem Mainz-Debakel freigiebig eröffnete: Der FC Bayern habe einen Punkt erreicht, an dem wir etwas verändern müssen."

Öffentliche Scharmützel gehören in München also plötzlich zum Alltagsbild.

Glaubt man den Medien, brodelt es sogar richtig: Der "kicker" will erfahren haben, dass es sowohl auf als auch neben dem Feld kriselt - "stärker, als es den Anschein hat".

"L'Équipe" berichtet von Spannungen zwischen Nagelsmann und Sportchef Hasan Salihamidzic, die durch die unterschiedliche Beurteilung des Leistungsvermögens von Tanguy Nianzou hervorgerufen werden und Ex-Profi Dietmar Hamann spricht gegenüber "Bild" sogar von einem "Bruch in der Münchener Kabine". "Für mich sind sie aktuell keine Mannschaft", stellte Hamann fest.

Trip des FC Bayern sorgt für Unmut

Was in diesem Zusammenhang heraussticht, ist die überraschende Ruhe, die von der Führungsetage ausgeht.

Während Ex-Präsident Uli Hoeneß und der ehemalige Vorstandchef Karl-Heinz Rummenigge bei solchen Aussagen wohl nur so mit verbalen Giftpfeilen um sich gefeuert hätten und sich auch nicht zu schade waren, mit teils abstrusen Äußerungen die Aufmerksamkeit vom Team weg auf ihre Person zu lenken, hüllt sich das neue Bayern-Triumvirat um Sportvorstand Salihamidzic, Präsident Herbert Hainer und Vorstandsboss Oliver Kahn meist in Schweigen. Vor allem an Kahn soll "Sport Bild" zufolge mit seiner zurückhaltenden Art im Verein anstoßen.

Das gilt auch für die neuste Causa rund um den FC Bayern, die die Medien in Atem hält: Ein Teamtrip nach Ibiza im Anschluss an den wenig ruhmreichen Auftritt in Mainz.

Während DFB-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus oder Hertha-Trainer Felix Magath und Co. die Vergnügungsfahrt mitten im Liga-Finale in Grund und Boden redeten, wiegelte Salihamidzic im Gespräch mit der "Bild" nichtssagend ab: "Vergangene Woche haben uns die Spieler darüber informiert, dass sie die beiden trainingsfreien Tage in der Gruppe auf Ibiza verbringen möchten. Wir haben das als teambildende Maßnahme akzeptiert."

Hoeneß und Rummenigge hingegen, da ist sich Matthäus in seiner "Sky"-Kolumne sicher, hätten das Team "nach einem 1:3 in Mainz niemals zwei Tage wegfliegen lassen".

Dass der Rücktritt der beiden Klub-Größen, die den FC Bayern über Jahrzehnte prägten, nicht spurlos an den Münchnern vorbeigehen würde, war zu erwarten. Die Entwicklungen der laufenden Spielzeit dürften dennoch nicht wenige in der bayerischen Landeshauptstadt negativ überrascht haben.

Die Kritiker werden letztlich wohl nur bei sportlichen Glanzleistungen verstummen. Bleiben diese aus, könnte es beim FC Bayern in der kommenden Spielzeit richtig ungemütlich werden.

Marc Affeldt