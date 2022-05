Klopp will ins Finale! Wer zeigt den FC Liverpool im TV?

IMAGO/Simon Stacpoole

Jürgen Klopp will mit dem FC Liverpool wieder in Finale der Champions League

Die UEFA Champions League ist Anfang Mai in ihrer entscheidenden Phase angekommen. Mit Real Madrid vs. Manchester City und FC Villarreal vs. FC Liverpool geht es in die beiden Rückspiele im Halbfinale der Königsklasse. Der FC Liverpool unter dem deutschen Teammanager Jürgen Klopp träumt dabei vom nächsten Titel nach 2019. Wo wird das zweite und entscheidende Duell der Reds mit den Bezwingern des FC Bayern live im TV und Stream übertragen?

Seit dem ersten Aufeinandertreffen zwischen dem FC Liverpool und dem FC Villarreal in der Vorwoche ist klar: Alles andere als der erneute Finaleinzug der Reds wäre eine riesige Überraschung.

Das Hinspiel an der Anfield Road war eine klare Angelegenheit für die Elf von Jürgen Klopp. Mit 2:0 setzte sich Liverpool gegen das Gelbe U-Boot durch. Die Treffer erzielten Villarreals Pervis Estupinan (Eigentor) sowie Superstar Sadio Mané für den Tabellenzweiten aus der Premier League.

Dennoch gilt der FC Villarreal weiterhin als ernstzunehmender Gegner für die Reds, besiegte das Team von Unai Emery im Viertelfinale immerhin den FC Bayern auf dem Weg ins CL-Endspiel am 28. Mai in Paris.

Das Rückspiel im Estadio de la Cerámica wird am Dienstagabend um 21 Uhr angepfiffen. Wo wird die Partie übertragen?

Hier läuft FC Villarreal vs. FC Liverpool live im TV und Stream

3. Mai, ab 21:00 Uhr: FC Villarreal vs. FC Liverpool - live und exklusiv bei Sky Sport im Pay-TV oder im kostenpflichtigen Stream

Einen ausführlichen Live-Ticker zum Rückspiel FC Villarreal gegen FC Liverpool gibt es wie gewohnt auf sport.de.

Die voraussichtliche Aufstellungen:

FC Villarreal: Rulli - Foyth, Raul Albiol, Pau, Estupinan - Parejo, Capoue, Coquelin - Samu Chukwueze, Lo Celso, Danjuma

FC Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson - J. Henderson, Fabinho, Thiago - Salah, Mané, Luis Diaz