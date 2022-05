Leipzig setzt auf Hochzeit Nummer zwei

IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

RB Leipzig hat noch drei große Ziele vor Augen

RB Leipzig ist beim Tanz auf drei Hochzeiten aus dem Tritt gekommen. Doch ein Umweg in die Champions League führt schon am Donnerstag über Glasgow.

Als der Millionen-Jackpot Champions League plötzlich in weite Ferne gerückt war, ließ Domenico Tedesco kaum ein gutes Haar an seiner Mannschaft. "Da kannst du auch die Taktiktafel nehmen und in den Mülleimer schmeißen", sagte der Trainer von RB Leipzig nach der schwachen Vorstellung beim 1:3 (1:2) bei Borussia Mönchengladbach, die die fest eingeplante Teilnahme an der Königsklasse ernsthaft in Gefahr bringt.

Die einzig gute Nachricht für Tedesco: Schon am Donnerstag öffnet sich in Glasgow ein Umweg in die Königsklasse. "Natürlich sind wir enttäuscht. Aber wir haben noch einen anderen Weg, um in die Champions League zu kommen", sagte auch Torhüter Peter Gulacsi. Denn der erhoffte und durchaus mögliche Titel in der Europa League würde ebenfalls einen Startplatz im Millionen-Geschäft bedeuten.

Weil beim Tanz auf drei Hochzeiten mit Europa League und DFB-Pokal in der Bundesliga nur noch Platz fünf zu Buche steht, erhält das Halbfinal-Rückspiel bei den Rangers eine zusätzliche Bedeutung.

Im ausverkauften Ibrox Park benötigt RB allerdings genau jene Tugenden, die das Team bei der Generalprobe in Gladbach (1:3) vermissen ließ. Er habe "Intensität und Körperlichkeit" vermisst, sagte Tedesco, dessen Team sogar 30 Minuten in Überzahl agierte - und dennoch keine Mittel fand.

Immerhin: Das 1:0 im Hinspiel hat Leipzig dem Endspiel ein gutes Stück näher gebracht. Doch in Glasgow wartet nun eine echte Reifeprüfung. "Das ist ein Halbfinale, da gibt es keine Geschenke. Wir haben das erste Spiel für uns entschieden, das war ganz zäh. Ich glaube, jetzt wird es ein anderes Spiel", sagte Tedesco über den Traum vom ersten Titel der noch jungen Klubgeschichte.

"Wir müssen unsere Hausaufgaben machen"

Titel Nummer zwei könnte drei Tage später im DFB-Pokal folgen, wo im Endspiel der SC Freiburg wartet - jener Klub also, gegen den es nun im Fernduell um Platz vier in der Bundesliga geht. Einen Punkt Rückstand weist RB derzeit auf, hat dafür aber die klar bessere Tordifferenz zu bieten. Komplett versperrt ist der "normale" Weg in die Champions League also noch nicht.

Helfen können dabei aber wohl nur noch die vollen sechs Punkte. "Wir müssen unsere Hausaufgaben machen und die letzten zwei Spiele gewinnen. Das wird nicht einfach, weil es bei unseren Gegnern noch um was geht. Das sind unangenehme Gegner", sagte Tedesco vor den abschließenden Begegnungen gegen den FC Augsburg und bei Arminia Bielefeld.

Wie gut also, dass Leipzig im Wonnemonat Mai noch immer auf drei Hochzeiten tanzt. Nur aus dem Takt kommen sollte das Team jetzt nicht mehr.