Bayern in Gesprächen mit drittem Ajax-Star

unknown

Jurrien Timber (re.) soll beim FC Bayern auf dem Zettel stehen

Das starke Interesse des FC Bayern an Ryan Gravenberch und Noussair Mazraoui von Ajax Amsterdam ist verbrieft, nun wird offenbar auch das Werben um einen dritten Star des niederländischen Spitzenklubs immer heißer.

Baut der FC Bayern zur neuen Saison eine Holland-Connection auf? Gut möglich. Denn die Gerüchte um eine Verpflichtung von Jurrien Timber werden konkreter. Schon vor einigen Wochen vermeldete das italienische Portal "Calciomercato", dass der deutsche Fußball-Rekordmeister das 20-jährige Abwehrjubel von Ajax Amsterdam in den Blick genommen hat, die "Sport "Bild" schloss sich wenig später an. Nun legt "Sky" nach.

Laut dem TV-Sender haben die Bayern-Verantwortlichen die nächsten Schritte in Richtung eines Transfers gemacht. Demnach hat der Technische Direktor Marco Neppe bereits erste Gespräche mit dem Agenten des jungen Niederländers geführt, der in der Innenverteidigung beheimatet ist. Hauptgesprächsinhalt: die aktuelle Situation in Amsterdam und mögliche Gedanken an einen Wechsel in eine größere Liga, um die Karriere voranzutreiben.

Die Krux: Timber ist bei Ajax noch bis 2024 gebunden, würde wohl eine Ablöse im Bereich von 25 bis 30 Millionen Euro kosten. Allerdings haben die Münchner nach dem Abgang von Niklas Süle, der zum Ligakonkurrenten Borussia Dortmund wechselt, Bedarf in der Abwehrmitte.

Timber ist trotz seiner jungen Jahre in der Hintermannschaft der Amsterdamer gesetzt. Der 20-Jährige bestritt in der laufenden Saison bereits 41 Pflichtspiele für Ajax, stand dabei 38 Mal auch in der Startelf von Cheftrainer Erik ten Haag (drei Tore, eine Vorlage).

Van Gaal glaubt: Timber passt zum FC Bayern

Neben seiner präferierten Position in der Innenverteidigung kann Timber auch auf beiden Außenverteidiger-Positionen eingesetzt werden. Er gilt als sehr wendiger und schneller Abwehrspieler, der Ajax zuletzt zu großer Stabilität in der Hintermannschaft verhalf.

Unter anderem lief Timber im letzten Herbst zweimal in der Champions League gegen den BVB auf und überzeugte bei den 4:0- und 3:1-Siegen gegen Borussia Dortmund auf ganzer Linie.

In der niederländischen Eredivisie hat Ajax bis dato erst 15 Gegentore in 31 Spielen kassiert, was ebenfalls mit Abwehrchef Timber in Zusammenhang steht.

Der frühere Bayern- und heutige Bonds-Coach Louis van Gaal gilt nach Informationen von "Sky" als großer Fan von Timber. Aus van Gaals Sicht würde der 20-Jährige offenbar nach München passen.

Ob sich Ajax Amsterdam nach den voraussichtlichen Transfers von Gravenberch und Mazraoui allerdings auch noch auf einen dritten Deal mit dem deutschen Rekordmeister einlassen würde, ist hingegen noch komplett offen.