Offiziell: Thomas Müllers Zukunft beim FC Bayern geklärt

IMAGO/Mladen Lackovic

Thomas Müller bleibt dem FC Bayern treu

Thomas Müller und der FC Bayern haben sich auf eine Vertragsverlängerung über 2023 hinaus geeinigt. Das bestätigte der deutsche Fußball-Rekordmeister am Dienstag.

Der neue Kontrakt des 32 Jahre alten Weltmeisters von 2014 bei seinem Herzensverein läuft bis zum bis 30. Juni 2024 und damit ein Jahr länger als das bisherige Arbeitspapier.

"Thomas Müller ist eine Identifikationsfigur, die das Wappen unseres Clubs im Herzen trägt. Den FC Bayern hat schon immer Kontinuität ausgezeichnet, und deshalb sind wir glücklich, dass es uns gelungen ist, auch mit diesem wichtigen Spieler zu verlängern. Er ist einer, der Führung übernimmt, außerdem ist er mit seiner Art in der Kabine ein wichtiger Charakter", sagte Vorstandschef Oliver Kahn.

Sportvorstand Hasan Salihamidzic erklärte: "Thomas Müller kann man sich ohne den FC Bayern nicht vorstellen - und den FC Bayern nicht ohne Thomas Müller. Deshalb sind wir sehr glücklich, dass Thomas seinen Vertrag vorzeitig bis zum Sommer 2024 verlängert hat. Thomas ist ein erfolgshungriger Führungsspieler, er ist ein Vorbild auf dem Platz und neben dem Platz und verkörpert den FC Bayern, wie es besser nicht geht."

FC Bayern: Wollte Thomas Müller einen Zweijahresvertrag?

Zuvor hatte die Münchner "Abendzeitung" noch vermeldet, Müllers Verlängerung beim FC Bayern stocke.

Das Blatt verwies auf den angeblichen Wunsch des Nationalspielers, die Zusammenarbeit noch einmal um zwei und nicht bloß um ein Jahr zu verlängern. In dieser Frage scheint sich die Klub-Führung also durchgesetzt zu haben.

Die überaus erfolgreiche Ära von Thomas Müller beim FC Bayern geht also weiter. Der Offensivspieler war 2009 aus dem eigenen Nachwuchs zu den Profis befördert worden. Seitdem bestritt er 624 Pflichtspiele für den FC Bayern und erzielte 226 Tore.

Beeindruckende Erfolge mit dem FC Bayern

Elf deutsche Meisterschaften, sechs Siege im DFB-Pokal sowie die Champions-League-Titel 2013 und 2020 stehen zudem in Müllers beeindruckender Vita. Darüber hinaus heimste der gebürtige Oberbayer zahlreiche individuelle Auszeichnungen ein.

"Ich freue mich sehr, heute meinen Vertrag beim FC Bayern München bis 2024 verlängert zu haben. Der gemeinsame Weg, seit ich im Jahr 2000 in die Jugend des FCB gewechselt bin, war bisher eine fantastische Erfolgsgeschichte. Es macht mir unheimlich Spaß, die roten Farben jedes Jahr aufs Neue auf und neben dem Spielfeld hochzuhalten. Selbst dann, wenn einem auch mal der Wind ins Gesicht bläst. Also Pack ma's weiterhin gemeinsam an!", kommentierte Müller die Unterzeichnung seines neuen Vertrags.

Laut "Sport1" stehen auch die Zeichen bei Kapitän und Stammtorhüter Manuel Neuer auf Verlängerung. Torjäger Robert Lewandowski liegt hingegen demnach noch kein konkretes Vertragsangebot vor. Die Kontrakte der beiden Top-Stars laufen ebenfalls 2023 aus. Auch Serge Gnabry ist nur noch in der kommenden Saison an den FC Bayern gebunden.