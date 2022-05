FC Bayern verlängert mit drei Talenten

Sven Leifer via www.imago-images.de

Aleksandar Pavlovic bleibt langfristig beim FC Bayern

Während der FC Bayern in der Fußball-Bundesliga noch am Kader für die kommende Saison bastelt, wurden im Nachwuchs der Münchner bereits Nägel mit Köpfen gemacht. Gleich drei Talente sollen langfristig am Campus bleiben.

Der FC Bayern München hat am Dienstag die Verträge von drei Nachwuchsspielern verlängert. Wie der Klub bekanntgab, sollen Benjamin Dibrani, Aleksandar Pavlovic und David Jonathans auch in den kommenden Saisons in München aktiv sein.

"Ich freue mich, dass Aleks, Benny und David auch die nächsten Jahre beim FC Bayern spielen und ihre Entwicklung bei uns fortsetzen werden", wurde Holger Seitz, der sportliche Leiter am Campus des FC Bayern auf der vereinseigenen Homepage zitiert. Mit Blick auf Dibrani fügte Seitz an: "Benny werden wir nach seinem Kreuzbandriss die nötige Zeit geben, wieder vollkommen fit zu werden und dann wieder angreifen zu können."

Der offensive Mittelfeldspieler hatte sich die schwere Verletzung erst vor gut zwei Wochen in einem Testspiel zugezogen und wurde vor wenigen Tagen operiert. Dibrani, der 2018 aus der Jugend von Jahn Regensburg kam, unterschrieb bis 2024.

Gebürtiger Münchner geht in elftes Jahr beim FC Bayern

Für die gleiche Laufzeit verpflichtete sich auch Pavlovic weiter bei den Münchnern. Der 18-Jährige, der im zentralen Mittelfeld beheimatet ist, kommt in dieser Saison auf zwölf Einsätze. Ende letzten Jahres fiel der gebürtige Münchner, der im Sommer bereits in sein elftes Jahr beim deutschen Rekordmeister geht, lange mit Oberschenkelproblemen aus.

Als Letzter im Bunde unterschrieb Jonathans sogar für weitere drei Jahre und hat damit einen Vertrag, der bis 2025 datiert ist. Der Stürmer kam im Sommer 2020 aus seiner Heimat in den Nachwuchs des FC Bayern und wurde nach verletzungsgeplagten Monaten Ende 2021 insgesamt fünf Mal eingesetzt.