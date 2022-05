Werder-Coach Werner lobt "super Truppe"

dpa

Werder-Trainer Ole Werner will mit seinem Team in die Bundesliga aufsteigen

Trainer Ole Werner vom Fußball-Zweitligisten Werder Bremen glaubt auch nach dem überraschenden Rückschlag gegen Holstein Kiel fest an den Bundesliga-Aufstieg seines Teams.

"Ich habe eine super Truppe, einen super Charakter in der Mannschaft - und jetzt geht es gegen Aue", sagte der 33-Jährige in einer digitalen Medienrunde.

"Wir brauchen sechs Punkte, um eine realistische Chance zu haben, direkt hochzugehen", sagte Werner. "Ich vertraue meiner Mannschaft, weil ich von der Qualität der Spieler total überzeugt bin und vom Charakter der Mannschaft total überzeugt bin."

Der Trainer erinnerte in diesem Zusammenhang an das 1:1 gegen den Tabellenletzten FC Ingolstadt im Februar und das Verletzungspech in der Abwehr im April. "Was wurde danach geredet?", meinte er. Aber die Bremer gewannen jeweils danach bei ihren beiden Rivalen Hamburger SV (3:2) und Schalke 04 (4:1). "Wir haben in den vergangenen Monaten auf viele Rückschläge richtig reagiert", betonte Werner.

Der Aufstiegsfavorit verlor am vergangenen Freitag trotz einer 2:0-Führung noch mit 2:3 gegen Kiel und fiel dadurch in der Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga vor den beiden letzten Spieltagen von einem direkten Aufstiegsplatz auf den Relegationsrang drei zurück. Werder spielt jetzt noch beim FC Erzgebirge Aue und gegen Jahn Regensburg.