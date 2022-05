Wo läuft Real Madrid vs. Manchester City live im TV?

IMAGO/Andrew Yates

Karim Benzema (M.) trifft mit Real Madrid zum zweiten Mal auf Manchester City

Was war das für ein überragendes Halbfinal-Hinspiel zwischen Manchester City und Real Madrid in der Champions League!? Das 4:3 im Etihad Stadium bot packenden Weltklasse-Fußball und verspricht absolute Hochspannung für das zweite Duell der Cityzens mit den Königlichen. Wo wird das Rückspiel zwischen Real Madrid und Manchester City live im TV übertragen?

Die europäische Königsklasse biegt auf ihre Zielgerade ein. Am Mittwochabend ab 21:00 wird der zweite Teilnehmer für das Endspiel ermittelt, welches am 28. Mai in Paris stattfinden wird.

Im ersten Aufeinandertreffen zwischen Manchester City und Real Madrid setzte sich der englische Meister in einem hochklassigen Duell mit 4:3 gegen die Königlichen durch.

Nach schnellen Toren von Kevin De Bruyne und Gabriel Jesus stand es bereits nach elf Minuten 2:0 für die Cityzens. Doch Real Madrid steckte nicht auf und kam nach insgesamt zwei Treffern des erneut herausstechenden Karim Benzema sowie von Vinicius Júnior noch zu einem achtbaren Resultat. Die beiden weiteren City-Treffer hatten Phil Foden und Bernardo Silva erzielt.

Am Mittwochabend will das Star-Ensemble des großen Maestros Carlo Ancelotti nun versuchen, den Spieß noch vollends umzudrehen und Manchester City von Teammanager Pep Guardiola doch noch aus dem Weg zu räumen.

Das Rückspiel im Estadio Santiago Bernabéu wird am Mittwochabend um 21 Uhr angepfiffen. Wo wird die Partie übertragen?

Hier läuft Real Madrid gegen Manchester City live im TV und Stream

Die voraussichtliche Aufstellungen:

Real Madrid: Courtois - Carvajal, Eder Militao, Nacho, F. Mendy - Casemiro - Modric, Kroos - Fede Valverde, Benzema, Vinicius Junior | Trainer: Ancelotti

Manchester City: Ederson - Joao Cancelo, Ruben Dias, Laporte, Zinchenko - Rodrigo - De Bruyne, Bernardo Silva - Mahrez, Gabriel Jesus, Foden | Trainer: Guardiola