FC-Coach Baumgart hat Champions League im Hinterkopf

IMAGO/Herbert Bucco

Steffen Baumgart könnte mit dem 1. FC Köln sogar noch die Champions League erreichen

Trainer Steffen Baumgart hat mit dem Überraschungsteam 1. FC Köln auch die mögliche Teilnahme an der Champions League im Sinn - ohne dies explizit auszusprechen.

"Wir haben noch sechs mögliche Punkte und so, wie die Mannschaft auftritt, ist auch die Möglichkeit gegeben, das Größtmögliche, diese sechs Punkte, zu erreichen", sagte Baumgart der "Bild"-Zeitung.

Mit einem Unentschieden im Heimspiel am vorletzten Spieltag gegen den VfL Wolfsburg hätten die im Vorjahr erst in der Relegation geretteten Kölner die Teilnahme am Europacup sicher. "Danach kommt vielleicht eine andere Konstellation", sagte der 50-Jährige: "Ich weiß nicht, ob danach schon Schluss ist."

Freiburg auf Rang vier ist aktuell nur drei Zähler vom FC entfernt. Deshalb würde Baumgart am Wochenende auch im Falle des Europacup-Einzugs keine Feier erlauben.

"Mit dem Feiern am Samstag habe ich es auf keinen Fall", sagte er: "Wir werden uns vielleicht über ein Ergebnis freuen. Aber ich denke nicht, dass wir so ins Feiern kommen werden, wenn wir den letzten Spieltag noch vor uns haben."