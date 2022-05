"Spannendes Profil": Schalke verpflichtet Innenverteidiger

BRUNO FAHY via www.imago-images.de

Ibrahima Cissé wechselt zum FC Schalke 04

Der FC Schalke 04 treibt die Planungen für die kommende Saison weiter voran. Wie der Zweitligist am Dienstagnachmittag offiziell mitteilte, wechselt Ibrahima Cissé ablösefrei aus der U21 von KAA Gent zu den Königsblauen.

Der Innenverteidiger erhält beim FC Schalke 04 einen ligaunabhängigen Vertrag bis 2026.

Nächster Neuzugang für die kommende Saison: Defensivtalent Ibrahima Cissé wechselt ablösefrei aus der U21 von @KAAGent zum #S04 🔄



Willkommen auf Schalke, Ibrahima! — FC Schalke 04 (@s04) 3. Mai 2022

"Ibrahima bringt alles mit, was es braucht, um ein richtig guter Fußballer zu werden. Er besitzt nicht nur ein unheimlich spannendes Profil, sondern hat auch einen guten Charakter", wird S04-Sportdirektor Rouven Schröder auf der Vereinshomepage zitiert.

Man sei überzeugt, dass der 21-Jährige "in Zukunft ein wichtiger Baustein in unserer Abwehr sein wird. Daran werden wir gemeinsam mit ihm arbeiten", so Schröder.

Cissé freut sich ebenfalls auf die Zusammenarbeit mit dem Revierklub. "Schalke ist ein großer Schritt für mich, auf den ich mich sehr freue und vor dem ich großen Respekt habe", erklärte der Abwehrmann: "Ich habe viel über Schalke gehört und gelesen, es ist ein toller Klub mit einer großen Historie."

Cissé besitzt sowohl die malische, als auch die französische Staatsangehörigkeit. In der laufenden Saison absolvierte der Innenverteidiger zwei Partien für die Profis des KAA Gent.

Schalke-Neuzugang Cissé mit Profierfahrung

In der Gruppenphase der UEFA Europa Conference League sammelte Cissé 29 Einsatzminuten gegen den FC Flora (1:0). Zudem durfte der Schalker Neuzugang in der belgischen Liga im Januar für vier Minuten gegen KV Kortrijk (2:2) ran.

Ob Cissé in der kommenden Saison in der Bundesliga oder 2. Bundesliga aufläuft, entscheidet sich in den verbleibenden zwei Partien des FC Schalke 04.

Am Samstag (20:30 Uhr) empfangen die Gelsenkirchener den FC St. Pauli. Am 34. Spieltag kommt es für das Team von Interimstrainer Mike Büskens zum Duell mit dem 1. FC Nürnberg. Aktuell ist der FC Schalke 04 mit 59 Punkten Tabellenführer. Auf den weiteren Plätzen folgen der SV Darmstadt 98, Werder Bremen (beide 57 Punkte) sowie der Hamburger SV und FC St. Pauli (beide 54).