Bedient sich der SC Freiburg beim BVB?

osnapix / Titgemeyer via www.imago-images.de

Steffen Tigges (r.) stand absolvierte in dieser Saison je zwei Spiele in der Champions und Europa League

Der SC Freiburg hat im Saisonendspurt der Fußball-Bundesliga die Qualifikation für das internationale Geschäft fest im Blick, sogar die Champions League ist möglich. Doch die guten Leistungen der Breisgauer wecken Begehrlichkeiten, hinter den Kulissen laufen die Kaderplanungen längst auf Hochtouren. Auch ein BVB-Profi ist dabei offenbar ins Blickfeld gerückt.

Als aktueller Tabellenvierter hat der SC Freiburg die Qualifikation für die Champions League fest im Blick. Mit derzeit 55 Punkten und zwei verbleibenden Spielen in der laufenden Saison reicht der Mannschaft von Trainer Christian Streich zudem ein Sieg, um in der folgenden sicher in einem europäischen Wettbewerb mitzumischen.

Ob eine Teilnahme an der Champions, Europa oder Conference League, für die dann bevorstehende Dreifachbelastung benötigt der SC Freiburg dringend frisches Personal. Auf der anderen Seite droht dem Klub, dass Leistungsträger dem Ruf anderer Vereine folgen. Nationalspieler Nico Schlotterbeck schließt sich etwa dem BVB an, wo er am Dienstag einen Fünfjahresvertrag unterzeichnete.

Bei zwei weiteren SC-Profis, die unter Streich in 2021/22 zum erweiterten Stammpersonal zählen, könnte es laut "Sport Bild" ebenfalls zu einem Abschied im Sommer kommen. Demnach werden Janik Haberer und Ermedin Demirovic bei der Bundesliga-Konkurrenz gehandelt. Haberer wird mit dem VfL Bochum in Verbindung gebracht, Demirovic mit Hertha BSC.

BVB-Profi beim SC Freiburg gehandelt

Für den Fall, dass der Mittelstürmer tatsächlich wechselt, hat Freiburg dem Sportblatt zufolge bereits einen Nachfolger im Blick: Steffen Tigges von Borussia Dortmund.

Der 23-Jährige war in der Vorsaison aus der zweiten Mannschaft des BVB in den A-Kader aufgestiegen, in bislang 15 Bundesliga-Einsätzen erzielte er drei Tore. In einer BVB-Startelf stand er in der Liga bislang noch nicht.

Die Saison ist für den Osnabrücker derweil längst beendet, Mitte März verletzte sich der Mittelstürmer am Sprunggelenk schwer. Wann er wieder ins Training einsteigen kann, ist aktuell nicht abzusehen.

Für den SC Freiburg ist nach Angaben von "Sport Bild" unterdessen klar, dass für eine Europa-Saison mindestens zwei bis vier Spieler verpflichtet werden müssen. Einen Anfang könnte Innenverteidiger Matthias Ginter machen, um Nico Schlotterbeck im Abwehrzentrum zu ersetzen. Sein ablösefreier Wechsel dürfte Medienberichten zufolge bald bekannt gegeben werden.