Schalke-Aufstieg ein finanzielles Muss? Knäbel klärt auf

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Peter Knäbel ist Sportvorstand beim FC Schalke 04

Läuft für den FC Schalke 04 am kommenden Wochenende alles nach Plan, macht er die direkte Rückkehr in die Fußball-Bundesliga am 33. Spieltag perfekt. Doch noch ist selbst der Relegationsplatz nicht gesichert, weshalb Sportvorstand Peter Knäbel zu höchster Wachsamkeit bei den S04-Profis mahnt.

Vor dem wichtigen Heimspiel gegen Mitkonkurrent FC St. Pauli am kommenden Samstagabend (ab 20:30 Uhr) erklärte Knäbel noch einmal, welch positive Folgen die direkte Rückkehr in die Erstklassigkeit nach nur einer Saison für den Klub bedeuten würde.

"Ein Aufstieg würde unsere Entwicklung beschleunigen – in allen Bereichen. Auf und neben dem Platz", verdeutlichte Knäbel im Gespräch mit der "Sport Bild".

Gleichzeitig betonte der 55-Jährige, dass der Aufstieg aus rein wirtschaftlichen Gründen keine Pflicht für die Königsblauen sei und nahm somit etwas Druck von der Mannschaft, die zuletzt sechs Siege aus sieben Spielen geholt hatte.

"Auch im Zweitliga-Fall werden wir uns weiterentwickeln. Wir haben mit Zahlen kalkuliert, die auf jeden Fall zu halten sind. [...] Unseren Weg könnten wir in der 2. Liga ein zweites Jahr genauso weiterführen, dafür haben wir ja den Drei-Jahres-Plan entwickelt", so Knäbel, der seit knapp eineinhalb Jahren in seiner Funktion als Sportvorstand auf Schalke tätig ist.

Mike Büskens als großer Architekt beim FC Schalke 04

Als wichtigste Architekten der jüngsten Schalker Erfolgsserie machte Knäbel neben Sportdirektor Rouven Schröder, der sich im letzten Jahr für die Kaderplanung verantwortlich zeigte, besonders Interimstrainer Mike Büskens aus.

"Er hat es geschafft, der Mannschaft mit seiner bescheidenen und gleichzeitig emotionalen Art einen Ruck zu geben. Ich fände es großartig, wenn er für seinen Mut, dass er den Posten des Cheftrainers in einer schwierigen Phase übernommen hat, belohnt wird", meinte Knäbel über das S04-Urgestein, das nach Beendigung der laufenden Saison wieder ins zweite Glied rücken soll.

Der FC Schalke 04 macht die Bundesliga-Rückkehr perfekt, sollte er zu Hause gegen St. Pauli gewinnen und der SV Darmstadt 98 (bereits am Freitagabend in Düsseldorf) oder Werder Bremen (Sonntag in Aue) maximal ein Unentschieden holen.