Medien: Keine Top-Angebote für Moukoko

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Zeising

Youssoufa Moukoko bekommt beim BVB wenig Spielzeit

Youssoufa Moukoko ist mit seinen Einsatzzeiten bei Borussia Dortmund unzufrieden. Der Berater des BVB-Juwels deutete bereits öffentlich an, dass man sich mit einem Abschied beschäftigt. Doch gute Optionen gibt es offenbar nicht.

Wie die "Sport Bild" berichtet, liegt dem BVB keine Anfrage eines Bundesligisten für Moukoko vor. Das angebliche Interesse des 1. FC Köln, über das zuletzt berichtet wurde, gibt es demnach gar nicht.

Anfang des Jahres hatte Moukokos Berater Patrick Williams gegenüber "Bild" noch betont, dass sein Schützling auf mehr Spielzeit pocht. "Es ist kein Selbstgänger, dass Youssoufa beim BVB verlängert! Die Spielzeit, die er in der jetzigen Phase seiner Karriere braucht, bekommt er in Dortmund derzeit kaum", sagte er und ergänzte: "Da machen wir uns natürlich Gedanken, was das Beste für die Zukunft ist."

Gleichzeitig bestätigte der Spieleragent, dass sich andere Klubs mit Moukoko beschäftigen. "Natürlich haben viele Vereine Interesse an Youssoufa, das ist ja kein Geheimnis. Sein Vertragsende im Sommer 2023 rückt näher, das haben die Top-Klubs auf dem Zettel", betonte Williams.

Laut einem "Bild"-Bericht aus dem März plant der einst als Wunderkind gehandelte Stürmer im Sommer seinen Abschied. Moukoko sei mit seiner Situation beim BVB unzufrieden heißt es.

Ganz so klar scheint das jedoch nicht zu sein. Die gewöhnlich gut informierte "WAZ" hält dagegen, Moukoko habe die Entscheidung über seine Zukunft noch nicht getroffen und fühle sich grundsätzlich wohl und gut aufgehoben beim BVB.

Plant der BVB ein Leihgeschäft mit Moukoko?

Nach neuesten Informationen von "Sky" ist geplant, dass Moukoko mit den Schwarz-Gelben definitiv die Sommervorbereitung absolvieren soll und erst dann entschieden wird, wie es weitergeht. Zuletzt stand auch ein Leihgeschäft im Raum.

Fakt ist: Moukokos Spielanteile unter Trainer Marco Rose beim BVB sind klein. 199 Minuten hat er in dieser Saison in der Bundesliga erst auf dem Konto, verteilt auf 14 meist kürzere Einsätze (ein Tor, zwei Vorlagen).