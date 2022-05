Haaland zu ManCity oder Real: Deals mit Schönheitsfleck

IMAGO

Erling Haaland darf den BVB aufgrund einer Ausstiegsklausel verlassen

Am Mittwochabend (21 Uhr) kommt es in der Champions League zum Halbfinal-Rückspiel zwischen Real Madrid und Manchester City. Beide Spitzenklubs liefern sich nicht nur auf dem grünen Rasen ein spektakuläres Duell. Schließlich gelten beide Vereine als die heißesten Anwärter auf eine Verpflichtung von Borussia Dortmunds Erling Haaland. Doch wohin würde der BVB-Angreifer besser passen?

Die Transfer-Saga um Erling Haaland nimmt einfach kein Ende. Seit Monaten brodelt die Gerüchteküche, fast täglich kommen neue Spekulationen und Wasserstandsmeldungen hinzu.

Paris Saint-Germain, Manchester City, Manchester United, Real Madrid oder doch der FC Bayern oder FC Barcelona? Kaum ein Topklub wird ausgelassen, wenn über den künftigen Arbeitgeber des 21-Jährigen gemutmaßt wird.

In den vergangenen Wochen haben sich allerdings zwei Klub als die Favoriten herauskristallisiert: Manchester City und Real Madrid. Beide ködern den Norweger dem Vernehmen nach mit einem astronomischen Gehalt, beide locken Haaland mit der Aussicht auf jede Menge Titel.

Doch es sind gleichzeitig die großen Unterschiede zwischen den zwei Interessenten, die hervorstechen.

Manchester City setzt auf falsche Neun

Pep Guardiola und Mittelstürmer, das ist wahrlich keine Liebesbeziehung. In seiner erfolgreichen Trainerkarriere setzte der Katalane bislang überwiegend auf bewegliche Offensivspieler im Angriffszentrum, so auch bei Manchester City. Über Jahre agierte Sergio Agüero bei den Sky Blues als falsche Neun, aktuell teilen sich Gabriel Jesus, Bernardo Silva oder Phil Foden den Posten auf.

Würde Haaland somit überhaupt im ballbesitzorientierten Pep-System funktionieren? Ja, behauptet zumindest Ilkay Gündogan.

"Ich glaube, dass so ein Spieler mit all den Qualitäten, die er mitbringt, zu ziemlich jeder Mannschaft passen würde", erklärte der Mittelfeldstratege von Manchester City vor wenigen Wochen. Gleichwohl merkte er an, dass sich mit Haaland in der Mannschaft so einiges ändern dürfte: "Es ist gefühlt eine Ewigkeit her, dass wir mit einem Stoßstürmer gespielt haben."

Haaland laut Hamann der "Anti-Pep-Spieler"

Fakt ist: Guardiola verlangt von seinen Angreifern mehr als nur eine starke Chancenverwertung. Der norwegische Journalist und Premier-League-Korrespondent Lars Sivertsen schickte seinem Landsmann deshalb schon einmal eine Warnung voraus.

"Er muss vielleicht noch besser werden, wenn es um One-Touch-Kombinationen im Spielaufbau geht. Und er muss lernen, als eine Art Mauer die Bälle im Angriffszentrum besser festzumachen und dann versuchen, seine Mitspieler im Doppelpassspiel einzubinden", analysierte der Reporter jüngst bei "Sport1".

Didi Hamann behauptete im Gespräch mit "Sport Bild" gar, Haaland sei der "Anti-Pep-Spieler". "Ich glaube, er will gar keinen echten Neuner", so die These des TV-Experten. "The Sun" meldete wiederum, dass Guardiola die mögliche Zusammenarbeit mit Haaland reizen würde.

Benzema steht Haaland bei Real Madrid im Weg

Im Rennen um den BVB-Torjäger geht der Blick von Manchester City aber seit Wochen auch zu Real Madrid, die Königlichen gelten ebenfalls als Top-Anwärter. Und dort ist ein Stoßstürmer fest eingeplant.

Wirklich Bedarf hat der frischgebackene spanische Meister aber eigentlich nicht. Der Grund: der überragende Karim Benzema.

42 Tore - darunter 14 (!) in der Champions League - hat der Franzose in der laufenden Runde schon erzielt. "Unfassbar, was er diese Saison spielt", lobte David Alaba seinen Teamkollegen nach dessen Doppelpack im spektakulären Halbfinal-Hinspiel gegen Manchester City (3:4) bei "Amazon Prime".

Cheftrainer Carlo Ancelotti ergänzte: "Wir sind sehr zufrieden und froh, ihn zu haben." Dass Real Madrid seine 34 Jahre alte Vereinsikone (321 Tore) für Haaland absägt, ist daher nahezu ausgeschlossen.

Zudem buhlen die Spanier schon seit letztem Sommer um Kylian Mbappé. Der 23-Jährige kann Paris Saint-Germain nach der laufenden Saison ablösefrei verlassen und gilt bei Real Madrid seit langer Zeit als Transfer-Wunschkandidat.

BVB-Star Haaland muss schwierige Entscheidung treffen

Sollte sich der Weltmeister von 2018 tatsächlich den Königlichen anschließen, wäre in der Startelf für Haaland wohl endgültig kein Platz mehr - auch wenn der BVB-Star mit seiner enormen Physis sicher gut zur Spielweise Reals passen würde.

Folgerichtig steht Haaland vor einer schwierigen Entscheidung.

Während die taktische Ausrichtung für einen Wechsel zu Real Madrid spricht, lässt die personelle Besetzung eher einen Transfer zu Manchester City vermuten. Das Problem: Weder bei dem einen, noch bei dem anderen Klub passt der Dortmunder Superstar aktuell wie die Faust aufs Auge.

Noch ist der Poker um den Dortmunder Torjäger aber nicht entschieden - und so geht die Transfer-Saga um Haaland munter weiter.

Jannik Kube