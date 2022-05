Hertha-Verteidiger in Gesprächen mit BVB, Frankfurt und Co.

IMAGO/nordphoto GmbH / Engler

Márton Dárdai (re.) steht bei etlichen Bundesliga-Klubs auf dem Zettel

Gleich fünf deutsche Vereine sollen Márton Dárdai von Hertha BSC jagen. Darunter Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt. Das Interesse am Berliner Talent scheint ernst zu sein.

Für Márton Dárdai lief die zu Ende gehende Saison der Fußball-Bundesliga nicht wirklich nach Maß. Der aus der Jugend von Hertha BSC stammende Innenverteidiger muss mit den Berlinern weiter um den Klassenerhalt bangen, ohne zuletzt intensiv am Geschehen mitwirken zu dürfen.

Zuletzt kam er Mitte April zu einem symbolischen Einsatz beim 1:0-Sieg gegen den FC Augsburg, war zuvor eine Halbzeit lang gegen Union Berlin (1:4) eingesetzt worden. In den zurückliegenden beiden Spielen vertraute Interims-Coach Felix Magath auf andere Spieler.

Dennoch ist der 20-jährige Abwehrspieler - Sohn des früheren Hertha-Trainers Pál Dárdai - bei etlichen anderen Bundesliga-Klubs äußerst gefragt. Fünf Vereine sehen im deutschen U21-Nationalspieler, der in der Innenverteidigung beide Positionen spielen und auch im defensiven Mittelfeld auflaufen kann, nach Informationen von "Sport Bild" großes Potenzial.

Dárdai bereits in Gesprächen mit BVB, Eintracht Frankfurt und Co.

Namentlich sind das laut dem Bericht Borussia Dortmund, RB Leipzig, Eintracht Frankfurt, der VfL Wolfsburg und die TSG Hoffenheim. Mit allen Interessenten sollen bereits Gespräche laufen. Beraten wird Dárdai von der Agentur Pro Profil, wo unter anderem auch Nationalkeeper Manuel Neuer unter Vertrag steht.

Die Krux: Dárdais Vertrag bei Hertha BSC ist noch bis 2025 datiert. Ein Schnäppchen wäre der 20-Jährige damit wohl nicht. Allerdings dürfte eine Ablöse im unteren einstelligen Millionenbereich genügen, um den Verteidiger loszueisen, der bereits seit zehn Jahren für Hertha aktiv ist und alle Jugendabteilungen durchlaufen hat.

Dass Dárdai die Fähigkeiten hat, um auf höchstem Niveau mitzuhalten, bewies er in der Vorsaison, als er in der Rückrunde zur Stammkraft wurde und starke Leistungen zeigte. Hertha-Fans zeichneten ihn dafür sogar in einem Voting zum "Spieler der Saison" aus. 2022/23 kommt Dárdai, der nach gutem Start lange Zeit durch Verletzungen zurückgeworfen wurde, bislang nur auf elf Liga-Einsätze (eine Vorlage).