Wer überträgt Eintracht Frankfurt vs. West Ham live im TV?

IMAGO/Andrew Aleksiejczuk

Stürmen Ansgar Knauff und die Eintracht ins Finale der Europa League?

Der Traum von einem deutsch-deutschen Finale in der UEFA Europa League ist zum Greifen nah! Am Donnerstagabend wollen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig den letzten Schritt in Richtung Endspiel gehen. Wo werden die beiden Halbfinal-Spiele Eintracht Frankfurt vs. West Ham United und Rangers FC vs. RB Leipzig live im TV übertragen?

Vor einer Woche haben beide Bundesliga-Teams ihre Hinspiel-Partien in der Vorschlussrunde der Europa League gewonnen. RB Leipzig gewann vor heimischer Kulisse mit 1:0 gegen die Rangers aus Glasgow.

Die Frankfurter Eintracht überzeugte auf europäischer Bühne wieder mal auf ganzer Linie und bezwang West Ham United auswärts im London Stadium mit 2:1. Ansgar Knauff und Daichi Kamada hatten dabei die beiden Treffer für die SGE erzielt, Michail Antonio hatte für die Hammers zum zwischenzeitlichen Ausgleich getroffen.

In der K.o.-Phase des Wettbewerbs schalteten die Hessen zuvor schon Real Betis und den FC Barcelona aus der spanischen La Liga aus und gelten mittlerweile als ernsthafter Titelkandidat.

Eintracht Frankfurt träumt dabei vom ersten internationalen Titelgewinn seit dem Triumph im UEFA-Pokal, dem Vorgängerwettbewerb der heutigen UEFA Europa League, im Jahr 1980.

Für RB Leipzig wäre der Gewinn der Europa League der erste internationale Titelgewinn überhaupt.

Beide entscheidenden Rückspiele der Halbfinals werden am Donnerstagabend um 21 Uhr angepfiffen. Wo sind die Partien im TV zu sehen?

Hier läuft die Europa League mit Eintracht Frankfurt und RB Leipzig live im TV und Stream

05. Mai, ab 21:00 Uhr: Eintracht Frankfurt vs. West Ham United - live und exklusiv bei RTL und live im kostenpflichtigen Stream bei RTL+

und live im kostenpflichtigen Stream bei 28. April, ab 21:00 Uhr: Rangers FC vs. RB Leipzig - live und exklusiv im kostenpflichtigen Stream bei RTL+

Einen ausführlichen Live-Ticker zu beiden Spielen gibt es wie gewohnt bei sport.de.