Köln-Star "ernsthafte" Option beim BVB

Wird beim BVB gehandelt: Salih Özcan (l.) vom 1. FC Köln

Axel Witsel wird Borussia Dortmund nach vier gemeinsamen Jahren zum Saisonende verlassen. Das hat der Belgier unlängst selbst bestätigt. Auf der Suche nach einem Nachfolger geht der Blick des BVB angeblich zu Bundesliga-Konkurrent 1. FC Köln.

Axel Witsel befindet sich auf der Zielgeraden seiner Karriere beim BVB. Der Vertrag des defensiven Mittelfeldspielers wird bei den Schwarz-Gelben nicht verlängert, seine Laufbahn wird der 120-fache Nationalspieler daher ab Juli woanders ausklingen lassen.

Aktuell befindet sich in Emre Can nur ein weiterer Profi im Kader von Cheftrainer Marco Reus, der sich auf der Sechs im Mittelfeld wohl fühlt. In Talent Abdoulaye Kamara verfügt der BVB allerdings auch ein vielversprechendes Talent, das in dieser Saison Erfahrung in der 3. Liga sammelt. Der junge Rechtsfuß kam 2021 von PSG zum BVB und wird als einer jener Spieler gehandelt, die in der nächsten Saison ihr Debüt in der Bundesliga feiern könnten.

Klar ist, dass der 17-Jährige (noch) nicht als adäquater Ersatz von Axel Witsel angesehen wird: Die durch den Abschied des Belgiers entstehende Lücke im Kader müsste der BVB also mit einem Transfer stopfen.

1. FC Köln hätte Özcan-Nachfolger schon im Visier

Nach Angaben des Kölner "Express" hat Borussia Dortmund bereits einen Spieler fest im Blick, der im Sommer verpflichtet werden könnte: Salih Özcan. Der 24-Jährige vom 1. FC Köln hat sich durch bärenstarke Leistungen unter Trainer Steffen Baumgart für einen Schritt zum Champions-League-Teilnehmer empfohlen. Özcan sei beim BVB eine "ernsthafte" Option, so das Blatt.

Der Vertrag des Abräumers, der der deutschen Nationalmannschaft unlängst einen Korb gegeben und sich für die türkische Auswahl entschieden hatte, ist beim Domklub noch bis 2023 datiert. Über die Höhe der möglichen Ablösesumme machte die Zeitung keine Angaben.

Özcan selbst hatte jüngst bei "Sky" indes klar gemacht, dass er zunächst die Saison mit Köln beenden will, ehe er sich mit seiner Zukunft beschäftigt.

Für den Fall, dass der Mittelfeldspieler tatsächlich im Sommer wechselt, hat Köln laut "Express" bereits seinerseits einen Nachfolger in der Hinterhand. Die beiden 20 Jahre alten Leipziger Eric Martel, derzeit an Austria Wien verliehen, und Tom Krauß, derzeit beim 1. FC Nürnberg, sollen es dem Effzeh angetan haben.