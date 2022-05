Schweinsteiger zu Müller: "2024 ist aber bitte Schluss"

IMAGO/Moritz Mueller

Kennen sich bestens aus gemeinsamer Zeit beim FC Bayern und beim DFB: Thomas Müller und Bastian Schweinsteiger

Thomas Müller ist mindestens noch zwei Jahre im Trikot des FC Bayern zu sehen. Der deutsche Nationalspieler hat seinen ursprünglich bis 2023 laufenden Vertrag vorzeitig um zwölf Monate verlängert. Sein Kumpel Bastian Schweinsteiger gratulierte, konnte sich einen Scherz aber nicht verkneifen.

Der deutsche Rekordmeister hat sich mit Thomas Müller auf eine weitere Zusammenarbeit geeinigt. Eine großartige Nachricht, meint der ehemalige Münchner Mittelfeld-Chef Bastian Schweinsteiger. "Gratuliere dem FC Bayern und Thomas Müller", twitterte er nach Bekanntwerden der Verlängerung.

Schweinsteiger, der auch nach seinem Abschied vom FC Bayern im Jahr 2015 und seinem Karriereende vor drei Jahren weiterhin privat beste Beziehungen mit Müller pflegt, nahm seinen Kumpel zugleich aber auch aufs Korn. "2024 ist dann aber bitte Schluss, Thomas. Nicht, dass du noch mehr Rekorde brichst und dein Handicap weiter darunter leidet", schrieb der heutige TV-Experte. Schweinsteiger und Müller sind seit Jahren leidenschaftliche Golfspieler.

Der 121-fache Nationalspieler fügte, wohl etwas ernster gemeint, hinzu: "Bis dahin freue ich mich jedenfalls auf viele weitere spektakuläre Thomas-Müller-Momente beim FC Bayern!"

Schweinsteiger oder Müller: Wer hat mehr Titel?

Schweinsteiger und Müller zählen zu den erfolgreichsten deutschen Fußballern aller Zeiten. Beide gewannen 2014 mit der deutschen Nationalmannschaft die WM in Brasilien. Beide feierten mit dem FC Bayern zahlreiche Erfolge, darunter gemeinsam die Champions League im Jahr 2013. Müller konnte den Henkelpott zudem im Jahr 2020 erneut in den Händen halten. Schweinsteiger gewann 2017 seinerseits mit Manchester United die Europa League.

Während Schweinsteiger "nur" acht deutsche Meisterschaften mit den Münchnern einfuhr, darf Müller die Meisterschale in diesem Jahr schon zum elften Mal in die Luft heben. In puncto DFB-Pokalsiege führt Schweinsteiger wiederum mit sieben zu sechs, zudem holte er 2016 mit Manchester United den FA Cup.

Mit Blick auf die Karriere beim DFB hat der einstige zentrale Mittelfeldspieler derweil noch knapp die Nase vorn. Schweinsteiger stand 121 Mal für die deutsche Auswahl auf dem Rasen, Müller kommt bislang auf 112 Einsätze.

Nach der katastrophalen WM von 2018 war er allerdings für rund anderthalb Jahre vom damaligen Bundestrainer Joachim Löw aussortiert worden. Erst seit der EM im vergangenen Sommer zählt Thomas Müller wieder zum festen DFB-Stamm.