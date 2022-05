Schalker winkt Aufstiegsfeier mit den "Eurofightern"

Schueler / Eibner - Pressefoto

Steigt der FC Schalke 04 in die Bundesliga auf?

Sollte der FC Schalke 04 unter gütiger Mithilfe von Konkurrent Darmstadt 98 am Samstag im Heimspiel gegen den FC St. Pauli die Bundesliga-Rückkehr perfekt machen, winkt eine große Party - mit den legendären "Eurofightern" von 1997.

Die Ausgangslage ist klar: Sollte Darmstadt 98 sein Auswärtsspiel in der 2. Bundesliga bei Fortuna Düsseldorf am Freitag (18:30 Uhr) nicht gewinnen, reicht dem FC Schalke 04 am Samstag (20:30 Uhr) ein Sieg gegen den FC St. Pauli, um den direkten Wiederaufstieg einzutüten.

Dass in diesem Fall in der Veltins-Arena und in ganz Gelsenkirchen alle Dämme brechen würden, steht ebenfalls bereits fest. Dem königsblauen Teil des Ruhrgebiets winkt eine Mega-Sause.

Umso passender, dass ausgerechnet beim möglichen Aufstiegs-"Endspiel" gegen St. Pauli massenweise Schalke-Prominenz in der Arena vertreten sein wird.

FC Schalke 04: "Eurofighter" begehen 25-jähriges Jubiläum

Zum 25-jährigen Jubiläum des UEFA-Pokal-Triumphs von 1997 hat nämlich der damalige Kapitän Olaf Thon die "Eurofighter" eingeladen.

Vor dem Spiel steigt für die Helden von damals mit Anhang in der "Steiger Bar" der Arena eine Party, an der auch die Traditionself mit weiteren Größen der jüngeren S04-Geschichte teilnimmt.

45 Minuten vor dem Anpfiff der Partie gegen St. Pauli dürfen sich Thon und Co. dann auch auf dem Rasen von den Schalker Fans gebührend feiern lassen.

Aufstiegsfeier des FC Schalke 04 im "Blauen Salon"?

Im VIP-Bereich "Blauer Salon" würden die Legenden von 1997 dann im Falle des Aufstiegs mit der aktuellen Mannschaft um Trainer Mike Büskens feiern. "Packen wir den Aufstieg, wird die Nacht noch länger", kündigte Thon via "Bild" bereits an.

Schalke (59 Punkte) geht als Tabellenführer in den Zweitliga-Endspurt, zwei Punkte beträgt derzeit der Vorsprung auf Darmstadt und Werder Bremen (beide 57) auf den Plätzen zwei und drei. Auch der Vierte Hamburger SV sowie St. Pauli (beide 54) auf Rang fünf rechnen sich noch vage Aufstiegschancen aus.