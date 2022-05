Goretzka fehlt erneut im Training des FC Bayern

IMAGO/HMB Media/Claus

Kann Leon Goretzka gegen den VfB Stuttgart mitwirken?

Vor dem letzten Heimspiel der Saison 2021/22 bangt er FC Bayern um Mittelfeldspieler Leon Goretzka. Der deutsche Nationalspieler hat auch das zweite Training seit seiner Rückkehr aus Spanien verpasst.

Bei der 1:3-Niederlage des FC Bayern am 32. Bundesliga-Spieltag stand Leon Goretzka noch in der Startelf. Es war sein erst 17. Einsatz in dieser Saison im deutschen Oberhaus, weite Strecken der Rückrunde hatte er verletzungsbedingt verpasst.

Nach 45 Minuten wurde Goretzka gegen Mainz durch Leroy Sané ersetzt. Ob sich der zentrale Mittelfeldspieler eine weitere Verletzung zugezogen hat, ist nicht bekannt. Am Dienstag, einen Tag nach der Rückreise der Bayern-Profis, die mitten im Saisonendspurt mit ihrem Kurztrip auf Ibiza für Wirbel gesorgt hatten, fehlte der 27-Jährige immerhin im öffentlichen Training offiziell aus Gründen der Belastungssteuerung.

Auch am Mittwoch fand das Training der Münchner an der Säbener Straße ohne Goretzka statt, wie der "kicker" berichtet. Ob der Mittelfeldspieler im letzten Heimspiel der Saison gegen den VfB Stuttgart (Samstag, 15:30 Uhr) einsatzbereit ist, scheint daher fraglich.

Noch nicht wieder Teil der rund 80-minütigen Trainingseinheit mit der Mannschaft war auch Benjamin Pavard. Der Franzose trainierte aufgrund von Problemen am linken Knie mit Fitnesstrainer Stephan Kerth nur individuell.

Der Kreis der Spieler, die unter den Augen von Coach Julian Nagelsmann auf dem Rasen standen, verkleinerte sich im Vergleich zum Vortag auch dadurch, dass die drei Talente Arijon Ibrahimovic, Gabriel Vidovic und Malik Tillman sowie Ersatztorwart Christian Früchtl mit der zweiten Mannschaft auf dem Nebenplatz standen. Für die Zweitvertretung geht es im Schlussspurt der Saison in der Regionalliga noch um die Chance auf Rang eins, am Mittwochabend (19:00 Uhr) findet die Partie gegen Rosenheim statt.