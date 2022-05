"Legendenstatus": Bayern-Kapitän kündigt Karriereende an

Markus Fischer via www.imago-images.de

Nicolas Feldhahn spielt seit 2015 beim FC Bayern

Nach mehr als sieben Jahren beim FC Bayern beendet U23-Kapitän Nicolas Feldhahn am Ende der laufenden Saison seine Karriere.

Das teilte der deutsche Rekordmeister am Dienstag in einer offiziellen Vereinsmeldung mit.

"Nach sieben Saisons ist der Zeitpunkt gekommen, an dem ich meine Karriere beim FC Bayern beenden werde. Ich hatte wunderschöne Jahre hier und bin deutlich länger geblieben, als ich zunächst vermutet hatte. Es hat mir in jedem Moment Freude bereitet und mich mit Stolz erfüllt, für diesen Verein auf dem Platz zu stehen. Ich bin jetzt in einem Alter, um diesen Schritt zu machen und die Fußballschuhe an den Nagel zu hängen", sagte Feldhahn, der 2015 vom VfL Osnabrück nach München gewechselt war.

Campus-Leiter Jochen Sauer würdigte die Verdienste des 35-Jährigen für den FC Bayern: "Nico war die vergangenen sieben Jahre ein extrem wichtiger Spieler bei unseren Amateuren - auf dem Platz und in der Kabine. Er ist als Persönlichkeit und Kapitän vorangegangen, war für uns bei allen Themen ein wichtiger Gesprächspartner und für die jungen Spieler ein Vorbild in Sachen Disziplin und Ehrgeiz."

Mehr als 180 Pflichtspiele für die U23 des FC Bayern

Feldhahn blickt auf mehr als 180 Pflichtspiele für die zweite Mannschaft des FC Bayern zurück. 2020 gewann er mit dem Team die Drittliga-Meisterschaft. Er stand zudem viermal im Kader der Bayern-Profis, kam dabei jedoch nicht zum Einsatz.

"Ich habe Nico selbst als Trainer der Amateure erlebt und weiß um seine enormen Führungsqualitäten. Er war mein verlängerter Arm auf dem Platz. Aber auch als Leistungsträger war er für diese Mannschaft von großer Bedeutung. Er hat den vielen jungen Talenten, die er in diesen sieben Jahren auf dem Weg in den Männerfußball begleitet hat, Halt gegeben. Nico wird für immer Legendenstatus bei den Amateuren haben", sagte Holger Seitz, sportlicher Leiter am FC Bayern Campus.